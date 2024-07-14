Ana Sayfa » Oyun Ubisoft Yaz İndirimi Kampanyası Başladı: Oyun Fiyatlarında Yüzde 90’a Varan İndirimler! Oyun Ubisoft Yaz İndirimi Kampanyası Başladı: Oyun Fiyatlarında Yüzde 90’a Varan İndirimler! Emine Emre 4 Görüntüleme

Oyun tutkunlarının, oyun satın aldıkları dijital oyun dağıtım platformları çoğunlukla Steam ve Epic Games Store. Bunların yanı sıra Fransız video oyun şirketi Ubisoft’un da kendi platformu olan Ubisoft Connect’te de oyun fiyatlarında muhteşem indirimler oluyor. Bu kapsamda, Ubisoft yaz indirimi kampanyası başladı, oyun fiyatlarında yüzde 90’a varan indirimler var. İşte Ubisoft indirimli oyunları…

Ubisoft Yaz İndirimi Kampanyası Başladı

Dijital video oyun dağıtım platformlarından global çapta en çok kullanıcısı olanı Steam, ardından da Epic Games geliyor. Ancak Steam’in TL desteğini kaldırmasıyla birlikte ülkemizde en çok kullanılan platform Epic Games Store oldu. Epic Games’te oyun fiyatları hem diğer platformlara göre daha uygun hem de her hafta sunduğu ücretsiz oyunları ve dönem dönem yaptığı indirim kampanyaları ile ülkemizdeki oyun severlerin gözdesi diyebiliriz.

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Ubisoft Connect de dijital oyun yayın platformu olarak faaliyet gösteren uygun oyun fiyatları ile dikkat çeken bir platform diyebiliriz. Şimdi ise Ubisoft oyun fiyatlarında yaptığı büyük indirimlerle gündemde. Şirketin her yıl yaptığı Ubisoft Yaz İndirimleri dönemi başladı. İndirim kapsamında Ubisoft’un popüler oyunları yüzde 90’a varan indirimlerle oyun severlere sunuluyor.

Ubisoft Yaz İndirimi Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Ubisoft Connect platformunda TL desteği bulunmakta ve TL ile işlem yapılan az sayıda platformdan biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte oyunları uygun fiyatla sunması da oyunculara dev hizmet diyebiliriz.

Oyun severlerin uygun fiyata oyun oynamasını sağlayan Ubisoft, yaz indirimleri kampanyası 25 Temmuz saat 13:00’da sona erecek. Popüler oyunlara uygun fiyatla sahip olmak istiyorsanız, bu indirim dönemini kaçırmayın. Ubisoft yaz indirimi kampanyası kapsamında büyük indirim gören oyunlardan biri Far Cry 6. Serinin çıkan son oyunu olan Far Cry 6 fiyatı yüzde 90’lık bir indirim görerek yaklaşık 100 TL seviyesine inmiş durumda.

UBISOFT20 Kodu ile Yüzde 20 İndirim Daha

Ubisoft bu dönemde indirimlere doyamamış gibi görünüyor. Kapmaya kapsamında söz konusu indirimlerin yanı sıra Ubisoft yüzde 20’lik bir fiyat düşüşü daha sunmakta. Oyunu satın alırken UBISOFT20 kodunu kullanarak yüzde 20 daha ucuza oyun satın alabilirsiniz. Yani oyun severler Far Cry 6 yapımına, yaklaşık 80 TL gibi bir fiyatla sahip olabilecekler.

Ubisoft Yaz İndirimi kampanyası dahilinde fiyatı düşen bütün oyunlara göz atmak için resmi Ubisoft Connect web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda ise indirim kapsamında büyük fiyat düşüşü gerçekleşen bazı popüler oyunları listeledik ancak bu indirimli fiyatlara UBISOFT20 kodu ile alınacak yüzde 20’lik düşüş dahil değildir. İşte oyuncuların en beğendiği oyunların indirimli fiyatları: