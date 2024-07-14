Ana Sayfa » Oyun Ubisoft’tan Driver Serisi için Açıklama Geldi: Yeni Projeler Geliyor! Oyun Ubisoft’tan Driver Serisi için Açıklama Geldi: Yeni Projeler Geliyor! Emine Emre 3 Görüntüleme

Ubisoft , efsane seri Driver’ın dizi versiyonunu daha önce duyurmuştu. Driver severler bu proje konusunda oldukça olumlu düşünse de Fransız video oyun şirketi Ubisoft, dizi projesinin iptal edildiğini deklare etmişti. Şimdi ise Ubisoft’tan Driver serisi için açıklama geldi; yeni projeler yolda. İşte ayrıntılar…

Ubisoft’tan Driver Serisi için Açıklama Geldi

Driver canlı aksiyon dizinin ertelendiği ya da şimdilik rafa kalktığı Ubisoft tarafından açıklanmıştı. Söz konusu dizi projesi 2021 yılında duyurulmuştu. Driver dizisi projesi ile alakalı Ubisoft geçtiğimiz Ocak ayında anlaşmanın fesh edildiğini deklare etti. Açıklamaları yapan şirket yetkilisi Binge ile sürdürdükleri anlaşmayı artık iptal ettiklerini söyledi.

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Yeni gelen bir açıklamaya göre ise Ubisoft, oyun dünyasının en popüler klasik serilerinden biri olan Driver hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Driver serisinin son ana oyunu 2011 yılında oyun severlere sunulan Driver: San Fransisco olmuştu. Son ana oyundan bu yana uzun zaman geçse bile seri hakkında önemli gelişmeler olduğunu aktaran Ubisoft yetkilisi bu gelişmeleri paylaşmayı heyecanla beklediklerini belirtti.

Driver serisinin yeni projeleri ne olacak henüz bir bilgi verilmedi ancak oyun sektörü Driver remake yapımlarının gelebileceğini düşünüyor. Ubisoft son dönemde ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor ve kendini maddi olarak rahatlatacak projelere yöneliyor. Bu kapsamda kısa bir zaman önce şirketin Assassin’s Creed remakeleri yapacağına dair haberler çıkmıştı.

Driver Remake mi Geliyor?

Assassin’s Creed remake yapımlarının haricinde Ubisoft, Watch Dogs film uyarlaması üzerinde de çalışmakta. Watch Dogs film yapım çalışmalarına başlanmış durumda; filmin yönetmeni Mathieu Turi, başrol oyuncuları ise Sophie Wilde ve Tom Blyth olarak açıklandı.

Ekonomik olarak rahatlamaya çalışan Ubisoft, oyun severlerin ve izleyicilerin en çok ilgi göstereceği projelere yönelmeye çalışıyor. Watch Dogs film projesi, Assassin’s Creed remake projesinin yanı sıra şimdi de oyun dünyasının en sevilen serilerinden Driver’ın bir başka boyut kazanması bekleniyor. Driver severler ise projenin ne olduğunu heyecanla bekliyor.

Driver Oyun Serisi Hakkında

Atari ve Andrew Willans tarafından tasarlanan Driver oyun serisi Reflections Interactive (Ubisoft Reflections) tarafından geliştirilmiş olup GT Interactive, Atari ve Ubisoft tarafından yayınlanmıştır. Tek oyunculu moda sahip olan b aksiyon serisi 1999 yılında, Game Boy Color, PlayStation, Windows ve Macintosh platformlarında yayınlanmıştır. 2011 yılında açıklanan verilere göre global çapta seri 16 milyonu aşkın kopya satmıştır.