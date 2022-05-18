Üç Yeni Apple Watch, iPhone 14 Serisiyle Satışa Çıkacak

Apple, iPhone 14 serisini bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En yeni iPhone serisi 13 Eylül’deki etkinliğin en önemli olayı olacak olsa da; görünüşe göre yeni akıllı telefonların yanı sıra başka yeni ürünler de piyasaya çıkacak.

Yeni bir rapora göre Apple; dört yeni iPhone 14 modelinin dışında birden fazla yeni ürün piyasaya sürmeyi planlıyor. Marka, Eylül ayında iPhone 14, iPhone 14 Max; iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i duyuruyor olacak.

İlk iki model görünüşe göre geçen yılın A15 Bionic çipine sahip olacak; Pro serisi ise yeni nesil A16 Bionic yonga seti ile gelecek. Az satışlardan dolayı da iPhone 14 Mini satışa çıkmayacak.

Ayrıca bu akıllı telefonlar, bu yıl piyasaya sürülecek tek yeni ürün olmayacak. Görünüşe göre şirket, Watch 8, bütçeye uygun bir Watch SE modeli ve hatta daha açık hava sporları ve etkinliklerine yönelik; yeni bir Watch Extreme Edition dahil olmak üzere en az üç yeni Apple Saati piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu yeni cihazların yanı sıra; Apple’ın merakla beklenen AirPods Pro 2 kablosuz kulaklıklarını da duyurmasını bekliyoruz.