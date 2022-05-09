İşte Apple iPhone 14 Max’ın Beklenen Özellikleri

Apple iPhone 14 serisi bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Ancak telefonlarla ilgili bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkıyor. Ve şimdi son bilgilere göre; yeni iPhone 14 Max’in bazı olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Kaynağa göre iPhone 14 Max; 2.248×1.284 piksel çözünürlüğe sahip 6.68 inç esnek OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu ekran 458ppi piksel yoğunluğunu ve 90Hz yenileme hızını da beraberinde getirecek. Max modelinin, standart ve Pro modelin arasında fakat Pro ve Pro Max modelinin bir tık altında olmasını bekliyoruz.

Kaynak, iPhone 14 Max‘in A15 Bionic işlemciye sahip olacağını ve 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB veya 256GB dahili depolama ile eşleştirileceğini ekledi. Yalnızca üst seviye iPhone 14 Pro ve Pro Max’in A16 Bionic işlemciye sahip olacağı ortaya çıktı. Arka tarafta, iPhone 14 Max, iki adet 12 megapiksel sensörden oluşan; bir çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefonun piyasaya çıkmasına daha aylar varken, kaynağımız iPhone 14 Max’in fiyatını da paylaştı. Görünüşe göre 6GB + 128GB modeli 899 dolar olacak. Apple’ın olağan fiyatlandırma stratejisine göre; üst seviye modelin de 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.