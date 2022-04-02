Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hemen hemen hepimizin telefonuna günde birçok arama gelir. Bu gelen aramalar tanıdığımız numaraların yanı sıra tanımadığımız kişilerden de gelebilir. Gelen numaraların kime ait olduğunu ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere ücretsiz numara sorgulama hakkında bilgi vereceğiz.

Telefon numaralarımız istemeden de olsa başka kişilerin eline geçebilir. Hatta bu kişiler kötü niyetli olduğu zaman bizleri taciz ve rahatsız da edebilir. Bu durumdan kurtulmak ve doğru bir şikayet gerçekleştirmek için numara sorgulama yapılması oldukça önemlidir. Gece veya gündüz, eskiden numarasını sildiğiniz veya engellediğiniz bir numaranın yeni numarası bizlere geri dönüş sağlayabilir. Bu durumlardan kurtulmak ve net bir bilgi öğrenmek için ücretsiz numara sorgulama işlemini gerçekleştiririz.

Bazen işimiz gereği bazen de dalgınlıktan dolayı telefon numaramız birçok kişinin eline geçebiliyor. En basit yönünden bile bakarsak bir yerden alışveriş yaparken bizden telefon numarası istiyorlar. Böylece telefon numaramız bazı şirketlerin veri tabanına kaydedilmiş oluyor.

Vodafone Numaradan İsim Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın.

bölümünü açın. Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

boşluk olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın. Mesajın alıcı bölümüne 7048 numarasını yazın ve mesajı gönderin.

numarasını yazın ve mesajı gönderin. Sorguladığınız numaranın kime ait olduğu kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Vodafone, kullanıcıları bu işlemi gerçekleştirirken kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmiyor.

Turkcell Numaradan İsim Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın.

bölümünü açın. Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

boşluk olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın. Mesajın alıcı bölümüne 2200 numarasını yazın ve mesajı gönderin.

numarasını yazın ve mesajı gönderin. Sorguladığınız numaranın kime ait olduğu kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Turkcell, kullanıcıları bu işlemi gerçekleştirirken kullanıcılarından 4.50 TL işlem ücreti talep ediyor.

Türk Telekom Numaradan İsim Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun arama ekranını açın.

*100# numaralarını tuşlayın ve arama yapın.

numaralarını tuşlayın ve arama yapın. İşlemler menüsü açılacak.

Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ ni açın.

ni açın. Buradan isim ya da numara ile sorgulama yapabilirsiniz.

Türk Telekom internet sitesi üzerinden yaptığınız isimden numara sorgulama işlemleri ücretsizdir. 11855 numaralı hattı arayarak yapılan görüşmeler dakika başı 1.60 TL, *100# yöntemini kullanarak yapılan sorgulamalar ise mesaj başı 1.60 TL olarak belirlenmiş bir ücrete sahip.

En İyi Telefon Görüşmelerini Kaydetme Programları 2022