ücretsiz numara sorgulama yöntemleri

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber her insan telefona sahip. Telefonlardan birçok işlemi yerine getirebildiğimiz gibi iletişim içinde kullanabilir. Her insana özel numara vardır. Bu numaralar GSM operatörleri tarafından sağlanır. Peki arayan numarayı tanımıyorsanız ne yapmalısınız. Bugünkü yazımızda sizlere ücretsiz bir şekilde numara sorgulama yöntemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Bazen gün içerisinde tanıdığımız numaralar tarafından çağrı ve mesaj alabiliyoruz. Bu durum yanlışlıkla da olsa, bazı durumlarda insan numarasının nasıl bu kişinin eline geçtiğini merak ediyor ve kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Her numara bir kişiye ait olduğu için bazı işlemler yaparak numaradan isim sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Başta ülkemizde olmak üzere cep telefonu dolandırıcıları oldukça fazla durumda. Hal böyle olunca insanın aklında birçok soru işareti kalıyor. Sizlerde gösterdiğimiz yöntemlerle beraber numaradan isim sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hangi operatörü kullandığınız bir önemi yoktur. Tüm operatörlerde farklı yöntemler mevcuttur.

Mobil Uygulamalar İle Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

iOS veya Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, numaradan isim sorgulama için birçok uygulama karşınıza çıkacaktır. Bu uygulamalardan Truecaller sizin için en uygun olanı olabilir. Truecaller oldukça basit bir arayüze ve kolay işlemlere sahiptir. Ayrıca kullanıcılar tarafından güvenilirliği onaylanmıştır.

Android ve iOS cihazlar için geliştirilen uygulama, gelen yabancı numaraları otomatik olarak tanımlar. Bu uygulama sayesinde tarafınıza gelen yabancı numaraları kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

GSM Operatörleri İle Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vodafone

Telefonunuzdaki Mesajlar uygulamasını açın.

Mesaj oluşturma sayfasını görüntüleyin.

“KIM” yazıp boşluk bırakın ve 10 haneli numarayı yazın.

Mesajı 7048’e gönderin.

Turkcell

Mesajlar uygulamasını açın.

Mesaj yazma sayfasını açın.

“KIM 5XXXXXXXXX” yazın.

Oluşturduğunuz mesajı 2200’a gönderin

Türk Telekom

Arama sayfasını açın.

“*100#” numarasını arayın.

Bilinmeyen Numaralar Servisi’ni seçin.

Sorgulama işlemini yapın.

Yukarıda bahsettiğimiz uygulamanın yanı sıra bir dizi daha numaradan isim sorgulamaya yardımcı olan uygulama var. UpCall, bu uygulamalardan bir tanesidir. İlk bahsettiğimiz Truecaller uygulamasına oranla biraz daha karmaşık bir yapıya sahip olan UpCall, yine kullanıcılar tarafından güven onayı almış bir uygulamadır.

Ödemeli Aramalar Nasıl Yapılır? (Turkcell, Vodafone ve Türk Telefon)