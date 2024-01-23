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Dijital oyun endüstrisinin gelişimi ile pek çok yeni yapım sektöre girdi. Yeni oyunların muhteşem tanıtımları ise izleyenlerin merakını kabartıp, o oyunu oynamaya itiyor. Bir oyunun piyasaya sürülmesi oldukça maliyetli olduğundan pek çok oyun, doğal olarak, ücretli bir şekilde kullanıcıya sunuluyor. Ancak ücretsiz yapımlar da mevcut. Oyun oynayayım ama para da ödemeyeyim diye düşünenler için ücretsiz oyunların yer aldığı web siteleri içeriğimizde derledik. İşte 2024 yılı ücretsiz PC oyunları indirilebilen siteler listesi…

Ücretsiz PC Oyunları İndirilebilen Siteler 2024

Ücretsiz bilgisayar oyunu indirmek istiyorum, nereden indirebilirim diye düşünenler için bir liste oluşturduk. Hazırladığımız listede ücretsiz bir şekilde oyun indirip oynayabileceğiniz web siteleri mevcut. Buyurun başlayalım…

1 – Steam

Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Steam’de ücretli oyunların yanı sıra ücretsiz yapımlar da bulunuyor. Valve’in sahip olduğu Steam platformu, bazı dönemlerde çeşitli kampanyalar yaparak ücretli oyunları ücretsiz olarak da sunabiliyor. Bunun yanı sıra platformda bazı oyunları indirmeden ücretsiz olarak oynama seçenekleri de yer alıyor.

2 – Epic Games Store

Epic Games, Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun platformu olarak karşımıza çıkıyor. Steam’in bir numaralı rakibi olan Epic Games’te ücretli oyunların yanı sıra ücretsiz oyunlar da yer alıyor. Bununla birlikte platform her hafta bir ücretli oyunu ücretsiz olarak indirme fırsatı tanıyor. Epic Games yaptığı kampanyalarla kullanıcılarının daha çok oyuna erişmesine imkan sağlıyor. Örneğin, yeni yıla girerken neredeyse bir aylık bir süreçte her güne yeni bir oyunu ücretsiz olarak sundu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

3 – Ubisoft Store

Video oyun yayıncısı Ubisoft’un oyun indirilebilen platformu olan Ubisoft Store’da ücretli ve ücretsiz oyun indirmek mümkündür. Ubisoft’ta bulunan oyun sayısı Epic Games ya da Steam’e nazaran oldukça kısıtlıdır.

4 – GOG.com

Gog.com, popüler oyun Cyberpunk 2077 oyununun geliştirici olan CD Project RED’in dijital oyun platformu. GOG.com’dan da ücretsiz bir şekilde oyun indirmek mümkün ancak diğer platformlarda olduğu gibi burada da pek çok oyun ücretli. Gog.com da çeşitli kampanyalar yaparak kullanıcılarına oyunları ücretsiz sunmaya çalışıyor.

5 – Itch.io

2013’ün Mart ayından beri faaliyette olan itch.io, bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulmuş bir platform. Itch.io dijital oyun platformunda ücretli ve ücretsiz oyunlara erişmek mümkün. Oyun indirmenin yanı sıra geliştiriciler de oyunlarını platforma ekleyerek kullanıcılara sunabilmekte.

6 – Game Jolt Store

Game Jolt Store, oyun geliştiricilerinin projelerini yükleyebilecekleri bir web sitesi olmakla birlikte, ücretli ya da ücretsiz oyunların da indirilebildiği bir platformdur. Game Jolt Store bu işlevlerinin yanı sıra sosyal medya platformu özelliklerine de sahiptir.

7 – Amazon Prime Gaming

Amazon Prime abonelerinin erişebildiği platformda da ücretli ve ücretsiz oyun indirme işlevleri bulunmaktadır. Bu platformdan yararlanabilmek için Amazon Prime üyesi olmak gerekmektedir. Amazon Prime Gaming, bazı dönemlerde ücretli oyunları abonelerine ücretsiz olarak sunmaktadır.