Ücretsiz YouTube Video İndirme Uygulamaları

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube’da dönüp dönüp izlediğiniz videolar ya da hiçbir videosunu kaçırmadığınız kanallar vardır. Bu kanalların paylaştığı videoları ya da sık sık izlediğiniz videoları indirmek, her seferinde yeniden internet harcaması yapmamak ve mobil verinizi korumak için etkili bir yoldur. YouTube Premium’a gelen özellikle video indirme özelliği aktif olsa da hala para ödemeden video indirmek isteyen insanlar olabilir. İşte sizler için en iyi video indirme programlarını seçtik.

aTube Catcher

aTube sadece YouTube değil, birçok video sitesinden video indirebiliyor. İndirilen videolar, onları izlemeyi planladığınız cihaz için otomatik olarak dönüştürülebiliyor. Üstelik birkaç saniye içerisinde geri dönüş sağladığı için videolarınızı kolayca indirebilirsiniz.

Free YouTube Download

Çok basit bir video indirme programı olan Free YouTube Download, YouTube’tan video indirmeye odaklanıyor ve işini iyi bir biçimde yapıyor. YouTube’tan yapıştırdığınız URL’yi birkaç tıklamayla PC’nize indirebilirsiniz. Auto Download işlevini etkinleştirirseniz, tıklamanıza da gerek kalmıyor. Birden fazla YouTube videosunu aynı anda indirebilir, bunları farklı formatlara anında dönüştürebilirsiniz.

Any Video Converter Free

Any Video Converter Free, piyasadaki en iyi YouTube video indirme programlarından bir tanesi. Tek eksiği, ücretsiz sürümün bir defada bir video indirmeye izin vermesi. İndirdiğiniz videoları kırpabilir, basit efektler ve metinler ekleyebilirsiniz.

4K Video Downloader

YouTube üzerinden hızlı ve sorunsuzca video indirmek istiyorsanız, en iyi seçenek 4K Video Downloader. Video URL’sini kopyalayın, Paste URL’ye tıklayın, formatı, kaliteyi ve konumu seçin. Hepsi bu kadar. 3D ve 360 derece videoları da indirebilirsiniz.

WinX YouTube Downloader

WinX YouTube Downloader, YouTube, Facebook, Vimeo ve Dailymotion gibi birçok popüler siteden video indirebiliyor. Kullanımı 4K Video Downloader kadar kolay. URL’yi yapıştırıp çıktı formatını ve kalitesini seçmeniz yeterli. WinX YouTube Downloader, mevcut olduğunda 4K video indirebiliyor ancak 3D ve 360 derece videoları indiremiyor.

KEEPVid

En dikkat çeken SaveFrom alternatiflerinden biri olan KEEPVid, çevrimiçi olarak video indirmenizi sağlayan bir platformdur. KEEPVid üzerinden başta YouTube olmak üzere aklınıza gelen tüm video izleme platformlarından ve sosyal medya platformlarından dilediğiniz videoları indirebilirsiniz. 4K videoları bile indirebileceğiniz platform, dilediğiniz videoları MP3, MP4 ve WEBM formatlarında indirmenize imkan sunuyor.

iTube HD Video Downloader

iTube HD Video Downloader programı, YouTube başta olmak üzere aklınıza gelen tüm video izleme platformlarından ve sosyal medya platformlarından dilediğiniz videoları indirmek üzere özel olarak geliştirilmiştir. Ayrıca program üzerinden aynı anda birden çok videoyu kaliteden ve performanstan ödün vermeden indirebilirsiniz. Üstelik iTube HD Video Downloader, videolar için altyazı ve çoklu dil desteği de sunuyor.

Youtube-dl

En dikkat çeken YouTube video indirme programlarından biri olan Youtube-dl, düşük boyutu sayesinde az yer kaplar ve Windows, MacOS, Linux gibi işletim sistemlerinde başarıyla çalışır. İlk kez kullananlar için program arayüzü biraz garip gelebilir çünkü MS-DOS ortamına benzer bir arayüze sahip. Ancak bu komut sisteminin nasıl çalıştığını kısa sürede öğrendikten sonra Youtube-dl vazgeçilmeziniz olacak.

Y2mate

Y2mate, yalnızca YouTube’da bulunan videoları indirmenizi sağlayan bir internet sitesidir. Yani YouTube dışında başka bir kaynaktan video indiremiyorsunuz ancak Y2mate’i kullanırken tek bir reklamla bile karşılaşmazsınız. Ayrıca MP4, M4V, 3GP, WMV, FLV, MO, MP3, WEBM formatlarda dosya indirme imkanı sunan Y2mate, YouTube odaklı bir platform olduğu için sezgisel arayüze sahip. Bu da onu alternatiflerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.

FileConverto

Bu video indirme sitesinde ne reklam var ne de ücret. FileConverto ile pek çok farklı video izleme platformu ve sosyal medya platformundaki; videoları MP4 formatında ya da dilerseniz MP3 formatında ses dosyası olarak indirebilirsiniz. Nitekim FileConverto platformununun en dikkat çeken noktası ise video birleştirme; video sıkıştırma gibi farklı işlemler gerçekleştirebileceğiniz araçları ücretsiz sunuyor olması.

Popüler YouTube video indirme platformu SaveFrom alternatifi olarak; kullanabileceğiniz program ve platformları listeleyerek öne çıkan özelliklerinden bahsettik. YouTube video indirme basit bir işlem olsa da güvenilir bir platform ya da uygulama kullanmıyorsanız; kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşmanız işten bile değildir.