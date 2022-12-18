Ucuz bir telefon alırken dikkat etmeniz gerekenler

Akıllı telefon pazarı söz konusu olduğunda, çok bütçe dostu seçeneklerin, orta sınıf seçeneklerin ve birinci sınıf amiral gemisi cihazların büyük bir karışımını bulacaksınız. iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro ve Samsung Galaxy S22 Ultra gibi amiral gemileri ne kadar harika olsa da, herkesin yaklaşık 25.000-30.000 TL’den başlayan ve oradan yükselen bir telefona parası yetmez.

Bazı iyi orta seviye akıllı telefonlar olsa da, gerçekten bütçe dostu “ucuz” cihazları düşünürken dikkatli olmanız gerekecek. İşte gerçek olamayacak kadar iyi görünen o akıllı telefon sizi cezbetmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç uyarı.

Dahili depolama miktarına bakın

Yeni bir akıllı telefon satın alırken dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biri dahili depolama miktarıdır. Bu günlerde, bir telefonun sahip olması gereken mutlak minimum depolama miktarı en az 64 GB ve ideal olarak 128 GB olmalıdır. Demek istediğim, evet, telefonunuzla ne indirdiğinizin ve ne yaptığınızın çok farkındaysanız 64 GB ile idare edebilirsiniz, ancak 128 GB mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

General Mobile kısa süre önce yalnızca 3.000 TL olan yeni General Mobile GM 22 telefonunu duyurdu. Cazip, değil mi? Ancak yalnızca 32 GB olan tek bir depolama kapasitesiyle gelir. Bu günlerde, kelimenin tam anlamıyla birkaç gün içinde 32 GB kapasiteyi doldurabilirsiniz, çünkü bu alanın çoğu aynı zamanda işletim sisteminin kendisi tarafından da kullanılıyor.

Söz konusu oyun veya uygulama için grafiklerin ve diğer öğelerin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak birkaç megabayttan bir gigabayta veya daha fazlasına kadar değişebilen Google Play Store’daki uygulama ve oyunların boyutunu düşünün. Ardından, çekmek isteyebileceğiniz, hatta geriye dönüp bakmak için indirebileceğiniz fotoğrafları ve videoları düşünün. Veri bağlantısı kuramadığınızda kendinizi eğlendirmek için indirilen ses veya videoya ne dersiniz?

General Mobile GM 22

Bunların hepsi dikkate alınması gereken şeyler ve General Mobile GM 22’nin 32 GB depolama alanı gibi bir şey bugünlerde hemen hemen hiçbir şey değil. Elbette, 256 GB’a kadar microSD kartları desteklediği için General Mobile GM 22’deki depolamayı genişletebilirsiniz, ancak bu dahili depolama doluysa yine de yavaş performans alırsınız.

Her zaman ucuz bütçeli telefonun depolama açısından neler sunduğuna bir göz atın. Bugünlerde hiç kimse 32 GB ile idare edemiyor, bu aslında işletim sisteminin çoğu zaten yer kapladığından daha da az. Bu parayı bunun yerine daha fazla temel depolama alanına sahip bir şeye yatırmayı düşünün.

Şarj hızının pil boyutunu kaldırabileceğinden emin olun

Telefonunuzun, bilirsiniz, en azından bütün bir günü geçirmenizi sağlamak için her zaman pil kapasitesini ve şarj hızlarını kontrol ettiğinizden emin olmak isteyeceksiniz. Büyük bir 5.000 mAh pile ve yalnızca 7.000 TL karşılığında 33 W’a kadar hızlı şarj özelliğine sahip olan Oppo A96 gibi, size büyük piller sağlayan daha uygun fiyatlı birkaç seçenek var.

Oppo A96

Ama yine de General Mobile GM 22 bir şeylerin nasıl yapılmayacağını gösteriyor. Ayrıca 5.000 mAh pil ile geliyor ve ilk başta 3.000 TL için çok iyi görünüyor. Ancak ne yazık ki, Oppo A96’nın aksine, yeni GM 22 yalnızca 5W’a kadar şarj hızına sahip ve bu kablolu! 5.000 mAh pil ile 5 W’ta şarj etmek çok uzun zaman alır, bu nedenle günün ortasında hızlı bir şekilde şarj olmasını beklemeyin. Bunun gibi telefonlar için, önemli olan tek şey bir gecelik şarjdır. General Mobile, tek bir şarjla üç güne kadar pil alacağınızı söylese de, uzun şarj süresinin önüne geçemezsiniz.

Ancak, sizi gün boyu idare edebilecek büyük bir pile sahip uygun fiyatlı bir telefon istiyorsanız, şarj hızlarını da iki kez kontrol ettiğinizden emin olun. Bugünlerde hızlı şarj seviyeleri 20W ve üzeri kabul edilebilir. 33 W gibi seviyeler ise uygun fiyatlı telefonlar için çok ideal bir seviye olur.

Ekranı ve çözünürlüğü kontrol edin

Uygun fiyatlı telefon pazarındaysanız, inç başına 460 piksel (ppi) ile 120Hz ProMotion OLED ekrana sahip bir iPhone 14 Pro gibi bir şey beklememelisiniz. Ancak çözünürlüğün günümüz standartlarına göre yeterince iyi olduğundan da emin olmalısınız.

Xiaomi Redmi 8 yalnızca 720 x 1520 (HD+) Piksel çözünürlükte maksimuma çıkan bir HD+ ekrana sahiptir. Bu, yaklaşık 270 ppi’ye sahip olduğu anlamına gelir. Ancak bu, bu fiyat aralığındaki bir telefonla uyumludur ve 60 Hz yenileme hızına sahiptir – bu aslında iPhone 14’ün 60 Hz değeri ile aynı seviyededir.

Xiaomi Redmi 8

Ama yine de bu, günün büyük bir bölümünde bakacağınız bir cihaz. Apple Retina Ekranı tanıttığında iPhone 3GS‘den iPhone 4‘e geçerken kişisel olarak büyük bir fark fark ettim ve HD LCD ekrandan OLED’e geçerken büyük bir fark var. Daha düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunuzda, kenarlarda her şey bulanık görünebilir ve nesneler o kadar keskin olmayabilir. Özellikle yoğun grafik içeren oyunlarda, kare hızı düşüşleri ve takılmalar gibi genel performans da etkilenebilir.

Bu nedenle, düşük fiyat etiketi nedeniyle bir akıllı telefon çok cazip gelse bile, tüm gün bakıp kullanacağınız bir cihazın ekranının genel görünümünü ve performansını göz önünde bulundurun. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Full HD yani 1920 x 1080 Piksel çözünürlüğündeki bir telefon bu fiyat kategorisinde başlangıç noktanız olabilir.

Yonga seti (Çip) ve RAM neden önemliler?

Genel olarak bilgisayar çipleri, akıllı telefonlarda bulunanlar da dahil olmak üzere her zaman gelişmektedir. Bir akıllı telefonu süper uygun fiyatlı hale getirmek için, belki bir veya iki yıl öncesine ait eski bir çip kullanmaları alışılmadık bir durum değil.

Ortalama bir kişi akıllı telefonundaki çipi düşünmeyebilir, ancak bu oldukça önemlidir. Bunun nedeni, en az iki yıl dayanabilen bir akıllı telefona sahip olmanız gerektiğidir; bu, tipik yükseltme döngüsüyle ilgilidir. (Ya da garanti süresiyle)

Motorola Moto G Play (2023)

Örneğin, Motorola Moto G Play (2023)‘e bir göz atın. Telefon, 12 Ocak 2023’te piyasaya sürülecek. Ancak, ilk olarak 2020’nin sonlarında piyasaya sürülen MediaTek Helio G37 yongasını kullanıyor. Yani 2023’te, bu telefon zaten iki yıldan daha eski bir giriş seviyesi yonga kullanıyor. Bu noktada, giriş seviyesi akıllı telefon çipleri bile iki yıl içinde gelişebilirdi, o zaman neden eski ve modası geçmiş çiplere para veresiniz?

RAM ayrıca bir telefonun performansını etkileyen önemli bir faktördür. Çoğu tipik uygun bütçeli Android cihaz, bu fiyat noktasında en az 4 GB RAM’e sahiptir ve bu iyi bir şeydir. Ancak G Play ve diğer uygun fiyatlı telefonların yalnızca 3 GB RAM’i vardır, bu nedenle minimum 4 GB’ı bile karşılamıyorlar. Yine, para biraz daha iyi bir şeye daha iyi harcanabilir.

Yazılım güncellemelerinin önemi

Motorola, G Play’i (2023) Android 12 ile gönderiyor ve mevcut Android 13 için yalnızca bir yazılım güncellemesi alacak. Bundan sonra, güvenlik güncellemelerinin yanı sıra başka yazılım güncellemesi olmayacak.

Kaçırdıysanız, Android 13, şu anda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro gibi Google Pixel cihazlarında bulunan mevcut Android işletim sistemidir. Çoğu Android telefon genellikle en az iki yıllık yazılım güncellemesi alır, ancak uygun bütçeli telefonlar bundan daha azını alabilir. Dikkate alınması gereken bir başka önemli faktör de – bir yıl içinde modası geçecek bir telefona gerçekten para harcamak istiyor musunuz, yoksa iki, üç veya dört yıllık büyük yazılım güncellemeleri alacak bir şeye mi harcamak daha iyi?

Ve uzun vadeli güncellemeler, bu günlerde pahalı amiral gemileriyle sınırlı değil. Galaxy A53 5G, yaklaşık 10.000 TL karşılığında satın alınabilir ve dört yıllık Android güncellemesi garantilidir. Telefonunuzu bir yıldan fazla kullanmayı planlıyorsanız, bu göz ardı etmek isteyeceğiniz bir şey değildir.

Samsung Galaxy A53 5G

Birden fazla kamera sensörü sizi yanıltmasın

Ucuz bir Android telefonda birden fazla kamera görebilirsiniz, ancak aldanmayın; bunlar her zaman göründüğü gibi değildir. Örneğin, bir iPhone 14 Pro’da ana, ultra geniş ve telefoto kamera lenslerine sahip üç lensli bir kamera sisteminiz var. Arkasında birden fazla kamera bulunan her telefonun standart hale gelen ana ve ultra geniş sensörlere sahip olduğunu düşünmek için eğitilmiş olabilirsiniz. Ama durum tamamen böyle değil.

iPhone 14 Pro

OnePlus Nord N300 5G‘nin çift kamera sistemi olduğunu düşünmüştüm ama durum hiç de öyle değil. Gerçekten elime aldığımda, ikinci “kamera” 2MP derinlik sensörü olduğu ortaya çıktı, bu da dürüst olmak gerekirse fotoğrafların çıkmasına pek yardımcı olmadı. Moto G Play (2023) üçlü kamera sistemine sahip gibi görünebilir, ancak gerçekte 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensörü olan tek bir 16 MP kameradır.

Telefon iyi fotoğraflar çekebildiği sürece, bunun çok da önemli olmadığı düşünülebilir, değil mi? Evet, ancak konu fotoğraflar olduğunda OnePlus Nord N300 5G’nin performansından o kadar da etkilenmedim. Görüntüler renk açısından biraz fazla yapay görünüyordu, bu yüzden gerçek hayatta göreceğinizden farklıydı veya çok solgundu.

OnePlus Nord N300 5G

Fotoğraf kalitesini hiç umursamıyorsanız, bu ucuz telefonlara ve çoklu kamera sistemleri gibi görünen şeylere aldanmayın.

Daha iyi bir şeye harcayabilecekken neden hurdaya para harcayasınız?

Biliyorum – bir akıllı telefonu 3.000 ₺ veya 5.000 ₺ ‘den daha düşük bir fiyata alabildiğiniz zaman fiyat cazip gelebilir. Ancak bazen, telefonda çok fazla kusur olur ve sonunda pişman olabileceğiniz bir şey olur. Cidden, ucuz olduğu için bir telefon almayı düşünüyorsanız, teknik özelliklerin en azından bugünün standartlarına göre iyi olduğundan emin olun. Değilse, o parayı alıp gerçekten kullanmaktan keyif alacağınız bir şeye yatırabilirsiniz.

Evet, biliyorum – ya acil durumlarda yedek olarak ucuz bir telefon alıyorsanız? Bu işe yarayabilir, ancak yalnızca aramalar ve kısa mesajlar için gerçekten acil bir yedek telefonsa, gerçekten daha ucuza akıllı olmayan bir telefon almayı düşünebilirsiniz.

Yedek olarak bile çok ucuz bir Android telefon alabildiğiniz için her zaman almanız gerektiği anlamına gelmez.