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UFC 5 Duyuruldu!

UFC 5 PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yer alırken çıkış tarihi ise 27 Ekim olarak planlandı.

Mustafa

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UFC 5

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Günümüzün en popüler dövüş sporlarından biri olan UFC gerçek hayatta ki gibi oyunları ile de oldukça popüler bir kitlesi bulunmakta. Bugünkü yazımızda sizlere UFC 5 hakkında bilgi vereceğiz.

EA Sports geliştiriciliğinde tasarlanan oyun oldukça donanımlı ve gerçeğe en yakın şekilde tasarlandığını görüyoruz. Geli hep berabere oyun içinde neler ile karşılaşacağız bir bakalım.

Oyunda yeni bir vücut hasarı sistemi uygulanarak, yönettiğimiz karakterin her türlü özelliğini etkileyecek bir sistem geliştirdiklerini açıkladılar. Bunun yanında oyuna gerçekçilik kazandırmak için aldığımız darbeler sonucu doktorun onayından geçemez isek maça devam edilemeyecek.

Bunun yanında kamera açıları konusunda düzenleme yapan yapımcılar nakavt sahnelerinin üstünde durarak oyunu son derece güzel bir hale getirdiklerini belirtti.

Son olarak UFC 5 PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yer alırken çıkış tarihi ise 27 Ekim olarak planlandı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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