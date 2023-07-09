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UFC 5 Resmi Olarak Duyuruldu!

UFC 5'in çıkış tarihi hakkında yapımcı şirket henüz bir açıklamada bulunmadı. Çıkacağı platformlar ise PS5 ve Xbox Series X|S sürümlerinde yayınlanması beklenmekte.

Mustafa

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UFC 5

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Electronic Arts’in sevilen dövüş oyunlarından biri olan UFC serisinin oldukça fazla kitlesi bulunmakta. Yapılan duyuruya göre oyunun 5. serisi olan UFC 5 resmi olarak tanıtıldı. Bugünkü yazımızda sizlere UFC 5 çıkış tarihi ve oyun hakkında bilgi vereceğiz.

Üç yıl önce PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen UFC 4 oldukça beğeni toplamıştı. Şirket oyunun 5. versiyonu için oldukça fazla çalışmaktaydı.

Bunun yanında oyun kapağında 2020′ yılında iki kapak sporcusu olarak Jorge Masvidal ve Israel Adesanya yer almıştı. Adesanya hala dünyanın en iyi dövüşçülerinden biri Orta Siklet şampiyon unvanını korumakta.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında yapımcı şirket henüz bir açıklamada bulunmadı. Çıkacağı platformlar ise UFC 5’in PS5 ve Xbox Series X|S sürümlerinde yayınlanması beklenmekte.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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