Ulefone Power Armor 13 İnceleme

Bugün sizlere bir tuğla kadar sağlam yere düştüğünde korkuyla telefonu elinize almayacağınız bir telefonu tanıtacağız. Ulefone Power Armor 13 bir telefon parçası, ancak kargo pantolonunuza memnuniyetle koyacağınız ve tüm gün boyunca taşıyacağınız bir tuğla, yoksa 13.200mAh pil ile tüm hafta boyunca mı diyelim. Gerçekten de, güçlendirilmiş Power Armor 13 herkes için değildir, ancak o kadar çok yönlüdür ki, birçok insanın onu İsviçre bıçağı için seveceğine inanıyoruz.

Tıpkı önceki Armor modellerinde olduğu gibi, bu model de hem darbeye dayanıklı hem de su geçirmez gövde ile dayanıklılığın yanı sıra endoskop bağlantısı desteği, güçlü entegre el feneri ve lazer mesafe ölçer ile kullanılabilirliğe odaklanıyor.

Ama bu sadece bir Zırh değil; bu bir Power Armor modeli, dolayısıyla kesinlikle devasa pil-13.200 mAh pil! Telefon, hızlı 33W kablolu şarjı, 15W hızlı kablosuz şarjı destekler.

Teknik özelliklerin geri kalanı muhteşem değil, ancak bu Power Armor 13’e olan ilgiyi canlı tutacak kadar ilgi çekici. Küçük bir delikli 6.81” IPS LCD FHD ekran var. Telefon, 8 GB RAM‘li Helio G95 yonga setine dayanıyor ve Bu tür bir cihaz için fazlasıyla yeterli olan 256 GB genişletilebilir depolama.

Power Armor 13’te termal kamera yok, ancak arkada 48MP birincil ve 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik yakalayıcılı orta menzilli dört kamera barındırıyor. Ön tarafta selfie’ler için 16 MP‘lik bir atıcı da bulunuyor.

Son olarak, Ulefone Power Armor 13 tonlarca güzellikle geliyor şimdilik, özelliklerine geçelim;

Gövde: 183.7×85.4×20.8mm, 492g; altı ve üstü kauçuk takviyeli metal çerçeve, Alüminyum alaşımlı takviyeli termoplastik poliüretan sırt, 1,2 m yüksekliğe kadar darbeye dayanıklı, toz ve basınçlı suya dayanıklılık için IP69K, MIL-STD-810G uyumluluğu. PTT düğmesi; IP68 toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 m’ye kadar), 1,2 m’ye kadar betona düşme direnci, MIL-STD-810G uyumlu.

183.7×85.4×20.8mm, 492g; altı ve üstü kauçuk takviyeli metal çerçeve, Alüminyum alaşımlı takviyeli termoplastik poliüretan sırt, 1,2 m yüksekliğe kadar darbeye dayanıklı, toz ve basınçlı suya dayanıklılık için IP69K, MIL-STD-810G uyumluluğu. PTT düğmesi; IP68 toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 m’ye kadar), 1,2 m’ye kadar betona düşme direnci, MIL-STD-810G uyumlu. Ekran: 6.81″ IPS LCD, 1080x2400px çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 386ppi.

6.81″ IPS LCD, 1080x2400px çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 386ppi. Yonga seti: Mediatek Helio G95 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4.

Mediatek Helio G95 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4. Bellek: 256GB 8GB RAM; microSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır).

256GB 8GB RAM; microSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır). İşletim Sistemi/Yazılım: Android 11.

Android 11. Arka kamera: Geniş (ana) : 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF; Ultra geniş açı : 8 MP, f/2.2; Makro : 2 MP, f/2.6; Derinlik : 2 MP, f/2.4.

Geniş (ana) : 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF; Ultra geniş açı : 8 MP, f/2.2; Makro : 2 MP, f/2.6; Derinlik : 2 MP, f/2.4. Ön kamera: 16 MP, f/2.2.

16 MP, f/2.2. Video yakalama: Arka kamera : 4K@30fps, 1080p@30fps; Ön kamera : 1080p@30fps.

Arka kamera : 4K@30fps, 1080p@30fps; Ön kamera : 1080p@30fps. Pil: 13200mAh; Hızlı şarj 33W, Hızlı kablosuz şarj 15W, Ters kablosuz şarj 5W.

13200mAh; Hızlı şarj 33W, Hızlı kablosuz şarj 15W, Ters kablosuz şarj 5W. Çeşitli: Parmak izi okuyucu (yana monteli); NFC; FM radyo, RDS, kayıt; 3,5 mm jak; Kızılötesi mesafe ölçümü (hata aralığı: 1~20m, ±10mm; 20~40m, ±25mm).

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