Ana Sayfa » Oyun Unity Oyun Geliştirme Programı Başlıyor Oyun Unity Oyun Geliştirme Programı Başlıyor Emine Emre 0 Görüntüleme

Skilled Hub ile Co – Founder Academy yeni bir iş birliği gerçekleştirdi ve oyun geliştirme alanında kendini yetiştirmek isteyenler için bir program başlattı; Unity Oyun Geliştirme Programı. Program kapsamında alanında uzman kişiler tarafından verilecek olan eğitimlerle Unity Oyun Geliştirme Uzmanlığı alanında kariyer fırsatı bulunuyor. İşte programın detayları…

Unity Oyun Geliştirme Programı Katılımcılarını Bekliyor

Dijital oyun endüstrisindeki bu hızlı gelişim pek çok kişinin oyun geliştirme alanına olan merakını artırıyor. Sektöre olan ilginin somut bir hale dönüşebilmesi, oyun geliştirmek isteyenlerin bu alanda bilgi sahibi olabilmesi için Skilled Hub ve Co – Founder Academy de bir iş birliği gerçekleştirerek “Unity Oyun Geliştirme Uzmanlığı” eğitimi programı başlattı.

Program kapsamında toplamda 200 saati bulan yoğun eğitim içerikli dersler verilecek. Program ile katılımcıların oyun geliştirmenin temel seviyesinden en ileri noktasına kadar gerekli olan tüm bilgilerin verilmesi amaçlanıyor. Oyun geliştirme uzmanlığı kapsamında verilecek olan eğitimler, sektörün önde gelen isimleri tarafından gerçekleştirilecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Program ile katılımcılara, oyun geliştirme ile alakalı teorik eğitimlerin yanı sıra bu bilgileri pratiğe dökebilecekleri uygulamalı teknikler de verilecektir. Programla amaçlanan; katılımcının, oyun geliştirme prosesinde işine yarayacak her türlü bilgiye sahip olması ve yeni projeler geliştirebilmesi için vizyon kazanmasıdır.

Gerekli yetileri edinmiş olan katılımcı; etkili oyun geliştirme, kullanıcı deneyimi optimizasyonu, oyun deneyim ve performansını artırma gibi hususlarda yetkin olacaktır. Bunların yanı sıra katılımcılar bu program kapsamında Unity araçlarını kullanarak oyun geliştirme olanağına da sahip olacaklar.

Unity Oyun Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Programı Takvimi ve İçeriği

Programın takvimi ve detayları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Temel Yetkinlik Dersleri – 100 Saat: Bu dersler kapsamında C# programlama dili eğitimi, Unity ve oyun geliştirme temel prensipleri ile grafikler ve oyun fizikleri eğitimleri verilecektir.

– 100 Saat: Bu dersler kapsamında C# programlama dili eğitimi, Unity ve oyun geliştirme temel prensipleri ile grafikler ve oyun fizikleri eğitimleri verilecektir. İletişim ve İş Becerileri Eğitimleri – 25 Saat: Etkili iletişim becerilerinin kazandırılması, ekip çalışması ve proje yönetimi eğitimleri bu dersler dahilinde katılımcılara sunulacaktır.

– 25 Saat: Etkili iletişim becerilerinin kazandırılması, ekip çalışması ve proje yönetimi eğitimleri bu dersler dahilinde katılımcılara sunulacaktır. İleri Seviye Teknik Yetkinlik Dersleri – 15 Saat: İleri seviye oyun mekaniği, performans optimizasyonu ve AI entegrasyonu eğitimleri bu kapsamda verilecektir.

– 15 Saat: İleri seviye oyun mekaniği, performans optimizasyonu ve AI entegrasyonu eğitimleri bu kapsamda verilecektir. Uygulamalı Atölye Dersleri – 60 Saat: Diğer eğitimlerde edinilen teorik bilgilerin uygulamaya döküldüğü eğitim kısmı da atölye dersleridir. Bu kapsamda oyun projeleri uygulamaları, oyun testi ve prototipleme eğitimleri verilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz eğitimleri alan katılımcılar artık oyun geliştirme alanında temel bilgi ve becerilerini kazanmış olacaklar. Bu eğitim kapsamında oyun endüstrisinin en güncel bilgi ve deneyimleri katılımcılara aktarılmış olacak. Eğitim programı sonunda katılımcıya SKILLED ve YTÜ Teknopark sertifikaları verilecektir. Bahse konu eğitim programının, oyun sektöründe kariyer hedefi olanlar için üst düzey bir eğitim programı olduğunu bir kez daha belirtelim.