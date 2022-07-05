Ünlü Türk Bilim İnsanları ve Hayatları!

Günümüze kadar birçok bilim insanı yetişmiştir bu kişiler arasında adından çokça söz ettiren Türk bilim insanlarını da unutmamak gerekir. Özellikle 11. yüzyıldan itibaren bilim dünyasına çıkış yapan Türk bilim insanların verdiği eserler günümüzde halen kullanılıp eğitimlerde kullanılmaktadır.

Birçok Türk devletinde yetişen bilim insanları mevcut lakin göze çarpan Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, zamanlarında yetişen bilim insanları daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün ki yazımızda Türk bilim insanlarım ve hayatlarından söz edeceğiz.

Ali Kuşçu

Astronom, matematikçi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 1403’te Semerkand’da, Timur İmparatorluğu topraklarında doğmuştur. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu olan ve aynı zamanda Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur olmuştur.

Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet’in Uzun Hasan seferi sonrası, Ayasofya Medresesine müderris tayin edilmiştir. 16 Aralık 1474 yılında vefat etmiştir.

Piri Reis

Piri Reis 1470 yılında Karamanda dünyaya gelmiştir, usta denizci ve kartograftır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey’dir. En bilinen eseri ise Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıdır. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde hizmet veren Piri Reis Padişahın emri ile idam edilmiştir.

Farabi

Ünlü Türk bilim insanları arasında Farabi önemli bir yer tutmaktadır, Farabi Türkistan’da Farab yakınında küçük bir köy olan Vasic’te doğmuştur. 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır, Birçok dalda eğitim almıştır.

Cahit Arf

Ünlü Türk bilim insanları arasında ismini çokça duyduğumuz Cahit Arf 1948’de İnönü Ödülü’nü, 1974’te TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanmıştır. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı almıştır. Şuanda kullanımda olan 10 TL Türk Lirasının Arkasında bulunan kişi Cahit Arf’tır.

Aziz Sancar

Günümüzün yetiştirdiği Türk bilim insanları arasında yerini alan Aziz Sancar şuan da yaşayan en ünlü Türk bilim insanıdır. Aziz Sancar akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Yapmış olduğu çalışmalarla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Kâtip Çelebi

Kâtip Çelebi 1609 yılında İstanbul’da doğdu, tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydınıdır. Telif ve çeviri olarak yirmiyi aşkın kitap yazdı. En önemlileri tarih, coğrafya ve bibliyografya alanındadır.

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Bilim denilince matematik, fizik, kimya, astroloji gelmekte ama bunların yanında en önemlilerinden biri olan tıp alanını unutmamak gerekir. Sabuncuoğlu Şerefeddin Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.

Halil İnalcık

Günümüzün en önemli tarihçilerinden biri olan Halil İnalcık 1916 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk- Osmanlı Dönemi konularında oldukça katkıda bulunmuş bir isimdir. Ve tarihçilerin kutbu lakabı ile tanınır.

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