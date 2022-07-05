UNO Nasıl Oynanır? UNO Kuralları Nelerdir?

Günümüzde oldukça popüler olan ve büyük bir zevkle oynanan UNO, aslında uzun yıllardır aramızda yer alıyor. Pandemi ile beraber popülerliği artan UNO, kart oyunlarının belki en sevileni olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere UNO nasıl oynanır? UNO kuralları hakkında bilgi vereceğiz.

Öncelikle, UNO oyununu oynamak için en az 2 kişi olmanız gerekmektedir. Oyun temeli ABD sınırları içerisinde atılmıştır. 6 yaşını tamamlayan herkes, bu oyunu rahatlıkla oynayabilmektedir. Aslında kart oyunu olarak oynan UNO, pandemi ile beraber internet dünyasına dahil oldu. UNO içerisinde ana amaç, elindeki kartları tamamen bitirmektir.

UNO içerisinde 4 ana renkten oluşan, 108 kart bulunuyor. Bu renkler sarı, yeşil, kırmızı ve mavi olarak karşımıza çıkıyor. UNO kartlarının üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamlar bulunuyor. Oyun bu rakamlara bağlı olarak ilerliyor. Bu rakamların bulunduğu kartların haricinde 5 farklı daha kart bulunmaktadır. Bu kartla 2 kart çekme kartı, dört farklı renkten oluşan ikişer kart çekme, pas geçme, joker, ya da dört kart çekme kartlarıdır. UNO l oldukça basit bir oyundur, yalnızca oyunu oynarken bazı kurallara dikkat etmelisiniz.

UNO OYUN KURALLARI NELERDİR?

2 Kart Al: Kart ile oynanıldığında bir sonraki oyuncu 2 kart çeker ve o el oynayamaz. Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir “2 Kart Al” kartı ile eşleşmesi olursa oynanabilir.

Yön Değiştir: Bu kart ile oynandığında oyunun yönü değişir (oyunun yönü soldan sağa ise, sağdan sola olarak değişir – ya da tersi).

El Geçer: Bu kart ile oynanıldığında bir sonraki oyuncu “atlanır” (yani o el oynayamaz).

Joker: Bu kart ile oynanıldığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir.

4 Kart Al & Joker: Bu kart ile oynanıldığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir. Ayrıca kartın sahibinden sonraki oyuncu çekme destesinden 4 tane kart çeker ve o el oynama hakkını kaybeder.

El Değiştir: Bu kart kullanıldığında kullanan kişi kendi destesini istediği desteyle değiştirebilir.

İçi Boş Kağıt: Destede üç tane bulunan bu kartlara istediğiniz kuralları yazarak oynayabilirsiniz.

UNO OYUNU NASIL BİTER?

Sondan bir önceki kartı oynanıldığında, elde tek kart kaldığının belirtilmesi için oyuncu “UNO” diye bağırması gerekir. Bir oyuncunun elinde kart kalmadığında tur biter. Puanlar yazılır ve 500 puana ulaşan oyuncu olana dek oyun tekrar eder.

UNO OYUN PUANLAMASI NASILDIR?

Kendi değerleri (0-9 Puan)

2 Kart Al: 20 Puan

Yön Değiştir: 20 Puan

El Geçer: 20 Puan

Joker: 50 Puan

4 Kart Al & Joker: 50 Puan

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