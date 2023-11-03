ÜNOG’un başkent Ankara’da düzenli olarak gerçekleştirdiği Developer Meetup haftası geldi. ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte, oyun geliştiriciler ve oyun geliştirmeye merakı olanlar bir araya gelerek tanışıyor, görüş alış verişinde bulunuyor önemli bir sinerji ortaya çıkıyor. ÜNOG oyun geliştirici buluşması bu hafta sonu 4 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra saat 15 ile 23 arasında Kızılay Route de gerçekleştirilecek.

ÜNOG Oyun Geliştirici Buluşması Bu Hafta Sonu

Kendisini “Üniversite öğrencilerinin beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen oyun geliştirici topluluğu” olarak tanımlayan ÜNOG, kurulduğu 2017 yılından bu yana oyun sektörüne önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Hem oyun geliştiriciliği alanında, hem de oyun geliştiricileri topluluğunun etkileşimi ve sinerjisi anlamında son derece önemli görevler ifa eden topluluk; düzenlendiği etkinlikler ile de fark yaratıyor.

Oyun geliştiricileri, yazılımcılar, oyun tasarımcıları ve oyun sanatçıları başta olmak üzere; hali hazırda oyun geliştiren ya da oyun geliştirmeye ilgi duyan herkese kapıları açık olan ÜNOG bugüne değin pek çok etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlediği organizasyonlarda oyun sektörünün bir araya gelerek aralarındaki bağı kuvvetlendirmesini odak noktasına alan topluluk, yeni yeteneklerin sektörde kendisine yer bulmasına da imkan sağlıyor.

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2023 yılının sonuna yaklaşılırken, hem Ankara’da hem de İstanbul’da etkinliklerine devam eden ÜNOG; bu hafta sonu düzenleyeceği Developer Meetup ile Ankara’daki oyun geliştiricileri bir araya getirecek. Cumartesi günü (4 Kasım) öğleden sonra saat 15 itibariyle başlayacak toplantı, saat 23’te sona erecek. Katılmak isteyen Ankara’daki oyun geliştiriciler belirtilen saat diliminde Kızılay Route de olabilirler.

ÜNOG Hakkında

Türkiye oyun sektöründeki oyun geliştiricileri bir araya getirmeyi amaç edinen ÜNOG, özellikle üniversiteli oyun geliştiricilere yönelik topluluk faaliyetleri yürütmekte. Düzenlediği etkinliklerle sektöre sinerji ve vizyon katan ÜNOG’un faaliyetleri genellikle akademik yıl içerisinde olmakta.

2023 – 2024 akademik yılı için de faaliyetlerine başlayan dinamik topluluk; özellikle Ankara ve İstanbul merkezli olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Topluluğun faaliyetlerine katılmak isteyenler ÜNOG’un sosyal medya hesaplarını takip ederek gelecek programlarından haberdar olabilirler.