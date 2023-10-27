Funverse Games de Project Manager ve Senior Game Developer olarak görev yapan Ersoy Balkış Unreal Engine 5’i bu kadar özel yapan nedir sorusuna önümüzdeki hafta Salı günü (31 Ekim) cevap verecek. Game Factory ve GamesUP iş birliğinde düzenlenen “AFK On Air” serisi kapsamında oyun tutkunları ve oyun geliştiriciler ile buluşacak olan Ersoy Balkış, üstün özellikleri olan oyun motoru Unreal Engine 5’in özelliklerini ve bilinmeyen yönlerini anlatacak.

Unreal Engine 5’i Bu Kadar Özel Yapan Nedir?

31 Ekim Salı akşamı saat 21 itibariyle başlayacak “Unreal Engine 5’i Bu Kadar Özel Yapan Nedir?” söyleşisi; Game Factory Youtube Kanalından canlı yayımlanacak. Unreal Engine 5’in sırlarına değinilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin kısa bir form doldurması gerekmekte. İlgili form ve etkinlik hakkındaki detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir:

https://rebrand.ly/UE5-Game-Factory

Unreal Engine 5 Nedir ve Ne İşe Yarar?

Unreal Engine nedir sorusunun en kısa ve net cevabı; Epic Games tarafından geliştirilen oyun motoru ya da oyun geliştirme motoru olduğudur. Unreal Engine 5 için de bu oyun motorunun 5nci nesil gelişmiş sürümüdür diyebiliriz. İlk kez 1998 yılında piyasaya çıkan Unreal isimli oyun, aynı adla geliştirilen oyun motoruyla üretilen ilk oyundur diyebiliriz.

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Unreal Engine oyun motoru hangi dili kullanıyor sorusuna da kısaca C++ cevabını verebiliriz. Unreal Engine ücretli mi sorusuna da cevap vererek detayları haberimizin konusu olan söyleşide öğrenelim. Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanmak aylık ya da yıllık abonelik kapsamında ücretlendirilmektedir. Epic Games bu konuda abonelik ücretlerini dönem dönem güncellemektedir. Epic Games’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Tim Sweeney, bu konuda da yakın geçmişte bir açıklama yapmıştı.

Unreal Engine İle Geliştirilen Oyunlar

Unreal Engine oyun motorunun bugüne değin 5 sürümü çıktı. Oyun geliştirme motorunun en gelişmiş ve güncel sürümü ise Unreal Engine 5! 1998 yılından bugüne kadar Unreal Engine oyun motorları ile yüzlerce oyun geliştirilirken, bu oyunlardan bazılarını hatırlayalım:

Unreal Engine İle Geliştirilen Oyunlardan Bazıları

Unreal

Unreal Mission Pack: Return to Na Pali

Unreal Tournament

Adventure Pinball: Forgotten Island

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Unreal Engine 2 İle Geliştirilen Oyunlardan Bazıları

America’s Army: Rise of a Soldier

Brothers In Arms: Earned in Blood

Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Black Arrow ve Tom Clancy’s Rainbow Six serisi

Tom Clancy’s Splinter Cell serisi

World War II Combat: Road to Berlin

Unreal Engine 3 İle Geliştirilen Oyunlardan Bazıları

Army of Two

50 Cent: Blood on the Sand

Aliens: Colonial Marines

BioShock Infinite

Gears of War 1 ve 2

Mass Effect 1 ve 2

The Agency

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 1 ve 2

Unreal Engine 4 İle Geliştirilen Oyunlardan Bazıları

F1 Manager 2022

Ark: Survival Evolved

Conan Exiles

Robo Recall

Gears 5

Street Fighter 5

Fortnite

Unreal Engine 5 İle Geliştirilen Oyunlardan Bazıları