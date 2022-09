Unreal Engine Nedir? Unreal Engine İle Yapılan Oyunlar

Günümüzde en popüler oyun motorları arasında yer alan Unrealengine oyunseverlerin aşina olduğu bir isimdir. Oyun dünyasına yeni adım atanlar tarafından çok merak edilen unreal engine nedir sorusunun yanıtını almaya ve Unreal Engine ile yapılan oyunlar nelerdir öğrenmeye hazır mısınız?

Epic Games’in yapımcısı olduğu Unreal Engine çok yaygın olarak kullanılan, popüler bir oyun motorudur. Yapımcısının Epic Games olması nedeniyle kullanıcılar sık sık “Epic games unreal engine nedir” şeklinde arama yaparlar.

Unreal Engine Epic Games’in dünyayı kasıp kavuran battle royale shooter oyunu Fortnite dahil olmak üzere pek çok oyunda kullanılmıştır. Unrealengine ile PS4’ten PC’ye, Nintendo Switch ve Xbox One gibi konsollara kadar pek çok platformda geliştirmeye izin veren çalışma esnekliği Unreal Engine’in bu kadar sık tercih edilmesini sağlayan temel nedenlerdendir.

Unreal Development Kit Nedir?

Unreal Development Kit; Unreal oyun motorunun geliştiricilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin çok çeşitli oyunlar ve etkileşimli yazılımlar oluşturmak için kullanabileceği ücretsiz sürümüdür. Unreal Development Kit; harika oyunlar, gelişmiş görseller ve ayrıntılı 3D simülasyonlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan, sektördeki en iyi araçları kullanıcılarına sunar. Oyun geliştirmenin yanı sıra diğer disiplinleri uygulamak için de kullanılabilir.

Unreak Development Kit’in içerisine entegre edilmiş bir dizi farklı araç vardır. Oyunlar ya da filmler için bir 3D sanatçısı olmak, gerçek zamanlı bir ortamda çalışmak isterseniz Unreak Development Kit sizin için harika bir seçim olabilir.

Unreal Engine Özellikleri

Unreal Engine’de malzemeler ve işleme için yaygın bir şekilde benimsenen ve dinamik ya da gölge ışıklandırmayla birleştiğinde gerçek zamanlı olarak çalışan birtakım foto-gerçekçi içeriklere izin veren PBR iş akışını kullanır. Birbiriyle etkileşime giren basit komut dosyalarının bir araya getirilmesi için taslakla özelliği kullanılabilir. Bunların hepsi görsel bir arayüz kullandığından daha önce hiç kod yazmamış kişiler dahi birkaç kısa eğiticiyle doğru adımlar atabilir. Diğer yandan oyunun bir kısmı görsel komut dosyalarıyla geliştirilebilse de Unreal Engine’in çerçevesi biraz karmaşık olduğundan daha zorlayıcı olabilir.

Unreal Engine denilince ilk akla gelenlerden biri gerçekçi grafiklerdir. Unrealengine ile yapılan oyunlar ücretsiz ve pek çok özelliğe sahip olan bu popüler oyun motorunun son derece kaliteli bir teknolojiye sahip olduğunun ispatı niteliğindedir. Elbette Unreal Engine ne kadar gelişmiş ve işlevsel olsa da oyun motorunun yalnızca geliştiricinin emirlerini uyguladığı bu noktada önemli olanın geliştiricinin yetenekleri olduğu unutulmamalıdır.

Unreal Engine Nasıl Kullanılır?

Unreal Engine’in oyun geliştiricileri tarafından bedava kullanılması konusunda firmanın herhangi bir kısıtlaması yoktur. Standart lisans alan geliştiriciler tüm özelliklere erişerek kütüphaneden yararlanabilirler. Öğrenme materyallerini ve topluluk bazlı desteği kullanma imkanını elde ederler.

Kurumsal lisans alınması durumunda standart lisansın yanı sıra Premium destekten de faydalanmak mümkündür. Ayrıca ek avantajlara da sahip olunabilir. Bu iki lisansın yanı sıra şirketle görüşerek şirket gereksinimlerine göre özel bir lisans paketi belirlenmesi de mümkün olabilir.

Unreal Engine İle Yapılan Oyunlar

Oyun dünyası büyüdükçe oyunlar da oyun motorları da gelişmeye devam etmektedir. Bunun sonucunda her geçen gün daha yüksek kalitede oyunlar oyunseverlerin beğenisine sunulmaktadır. Unreal Engine ile yapılan oyunlar arasında Fortnite, Ark: Survivol, Rocket League, Street Fighter 5 ve Final Fantasy VII Remake sayılabilir.

Fizik ve görsel bağlamdaki geliştirmelerle oyuncularla geliştiricileri heyecanlandıran Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlar ise şu şekilde sıralanabilir: Redfall, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Senua’s Saga: Hellblade II,Black Myth: Wukong, Dreamhouse: The Game, The Witcher, Ark 2.

