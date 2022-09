En İyi Xbox Game Pass Oyunları

Oyun severlerin aşina olduğu Xbox Game Pass için Microsoft’un oyun dünyasına olan en büyük katkılarından biri demek abartı olmaz. Özellikle oyun fiyatlarının çok ciddi bir yükseliş sergilediği ülkemizde oyun satın almak yerine Xbox Game Pass çok daha uygun maliyetli bir yöntemdir.

Xbox Game Pass temel olarak oyunculara yönelik aylık abonelik sistemidir. 2017 yılında oyuncularla buluşan hizmet dahilinde Xbox Game Pass aboneleri aylık belirli bir ücret öderler. Ödedikleri ücret karşılığında Xbox Game Pass kütüphanesi ve buradaki yüzlerce oyuna sınırsız bir şekilde erişim imkanına sahip olurlar.

Xbox Game Pass oyunları son derece geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Indie yapımlardan AAA oyunlara kadar çok farklı oyunlara Xbox Game Pass kütüphanesi içerisinden ulaşılabilir. Abonelik mantığı dahilinde çalışan Xbox Game Pass, oyunculara abonelikleri devam ettiği sürece Xbox Game Pass oyunları erişimi imkanı sağlar. Abonelik sona erdiğinde doğal olarak erişim hakkı da ortadan kalkacaktır.

Xbox Game Pass Xbox oyun konsollarında kullanılabilir. Diğer yandan gamepass pc oyunları oynamak da mümkündür. PC Game Pass oyunları oynamak için PC Game Pass sistemine dahil olmak gerekir.

House Flipper

House Flipper çok yüksek bütçeli olmamakla birlikte geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi başaran bir tadilat, dekorasyon ve simülasyon oyunudur. Gamepass oyunları arasında sevilen ve eğlence düzeyi yüksek oyunlardan biridir.

House Flipper’da oyuncular ev satın alıp tadilatlarını ve dekorasyonlarını yaptıktan sonra satarlar. Bu süreçte evleri yıkmaları ve tesisat döşemeleri de gerekebilir. Dekorasyon sürecinde müşterilerinin siparişlerini de göz önünde bulunmalıdırlar.

Forza Horizon 4 Standart Edition

Araba yarışı konusunda gamepass en iyi oyunlar denildiğinde Forza Horizon 4 Standart Edition ismi mutlaka geçer. Araba yarışı oyunlarının efsanelerinden Forza Horizon 4 Standart Edition’ın dünya çapında çok geniş bir hayran kitlesi vardır.

Forza Horizon 4 2021 yılında oyuncularla buluşmuş ve beğenileri üzerinde toplamayı başarmıştır. Grafikleri ve oynanışıyla beklentileri karşılayan Forza Horizon 4’te yaklaşık 500 adet araç var. Oyuncular bu araçları Britanya topraklarında sürerek keyif dolu anlar yaşayabilirler.

Back 4 Blood

Zombi temalı oyunları seven oyuncular için Xbox Game Pass oyun önerileri olarak paylaşılan isimlerden biri Back 4 Blood’dur. Back 4 Blood’un hikaye modunda dört kişiyle birlikte oynamak mümkündür. Oyun içerisindeki görevler giderek zorlaşır. Oyuncular bu süreçte hem görevleri yerine getirmeye hem de hayatta kalmaya çalışırlar.

Oyuncular Back 4 Blood’da arkadaşlarıyla beraber oynayacakları gibi PvP modunu seçip onlara karşı mücadele etmeyi de tercih edebilirler.

Sea of Thieves

Sea of Thieves pek çok oyunsever için en iyi Game Pass oyunları arasındaki isimlerdendir. Karadan denize doğru yelken açarak korsan hayatını deneyimlemek isteyenler için Sea of Thieves çok iyi bir seçimdir. Oyunun dünya genelinde son derece geniş bir hayran ve oyuncu kitlesi vardır.

Sea of Thieves’te oyuncuların amacı gemileriyle keşfe çıkmak ve yağma yaparak korsan olmanın gereklerini yerine getirmektir. Bu arada geminin çevresinde bulunan gemiler arasında düşman gemilere karşı da sürekli olarak tetikte olmalıdırlar.

Forza Horizon 5 Standard Edition

Efsanevi Forza serisinin diğer bir oyunu olan Forza Horizon 5 Standard Edition en iyi Game Pass oyunları içinde yer almaktadır. Grafik anlamında son derece başarılı olan Forza Horizon 5 Standard Edition yarış oyunu olmasının yanı sıra bir açık dünya oyunudur. Çevrimiçi olarak da oynanabilir.

Forza Horizon 5 Standard Edition oyuncularının rotası Meksika’dır. Dünya üzerinde çok sayıda aktif oyuncu kitlesi Meksika’nın farklı noktalarında heyecan dolu bir maceraya adım atarlar. Oyun yalnızca muhteşem manzaralara tanıklık etmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda içindeki binlerce aktivite ve yüzlerce saatlik içeriğiyle keyif dolu saatler geçirmenizi garantiler.

Gears 5

Xbox Game Pass oyunları arasında yer alan diğer bir oyun olan Gears 5, The Coalition tarafından geliştirilmiştir. Aksiyon ve macera türünün en iyi örneklerinden biridir. Gears 5’te pek çok farklı mod vardır. PvP ve PvE bu modlar arasında yer alır. Gears 5’in diğer bir avantajı gelişmiş bir kumanda desteğine sahip olmasıdır. Gears 5 üçüncü şahıs kamera açısını ve aksiyon türünü sevenler harika oyunlardan biridir.

Mortal Kombat 11

Game Pass oyunları arasında oyun dünyasının efsane serilerinden Mortal Kombat oyunlarından Mortal Kombat 11 de bulunur. Mortal Kombat serisi hiç tartışmasız bir şekilde en başarılı dövüş oyunlarındandır.

Oyunseverlere göre Mortal Kombat 11’in iki farklı hikaye senaryosu var. Kurgusal dövüş oyunlarıyla keyif dolu saatler geçirmek isterseniz 37 farklı dövüşçünün yer aldığı Mortal Kombat 11’e Xbox Game Pass Kütüphanesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada ufak bir tüyo da verelim. Mortal Kombat 11’deki dövüşçülerden biri seslendirmesini Slyvester Stallone’un yaptığı Rambo.

Serious Sam 4

Serious Sam serisi oyunlarından Serious Sam 4 en iyi Xbox Game Pass oyunları arasında kendisine yer bulmayı başaran isimlerden biridir. Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Serious Sam serisi aksiyon – macera türünün en iyi örneklerinden biridir.

Serious Sam serisi insanlığın birçok zorluğa karşı Sam Stone önderliğinde gerçekleştirdiği bir mücadele temelinde ilerler. Oyuncular Serious Sam’le birlikte işgalcilerle mücadele etmeye çalıştığı sırada kendilerini aksiyon dolu bir deneyimin içinde bulurlar.

Serious Sam 4’ün eğlencesini daha da katlamak için oyundaki co – op modunu kullanmak mümkündür. Eğer Serious Sam 4’ü birkaç arkadaşınızla birlikte oynarsanız alacağınız keyfin katlanacağından emin olabilirsiniz.

Halo Infinite

Halo Infinite Game Pass en iyi oyunlar arasında yer alan isimlerden biridir. Master Chief’in en zorlu maceralarından biri olan Halo Infinite 15 Kasım 2021 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulmuştur. İnsanlığın kaderinin ellerinde olduğu bu oyunun çok oyunculu modu Steam üzerinde tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulur. Oyunun hikaye modunu Xbox Game Pass kütüphanesi üzerinden oynayabilirsiniz. Halo serisinin önceki oyunlarını oynayanlar başta olmak üzere tüm oyuncular için Halo Infinite eşsiz bir deneyim vadediyor.

A Plague Tale: Innocence

En iyi Game Pass oyunları içinde sizi Orta Çağ zamanlarına doğru bir yolculuğa çıkaran A Plague Tale: Innocence da yer alır. Kasvetli bir ortamda feci bir veba salgını ortasında hem Amicia ve kardeşi Hugo’yu korumaya hem de hayatta kalmaya çalışmalısınız.

2019 yılında piyasaya çıkan A Plague Tale: Innocence oynanış ve grafik olarak çok başarılı. Son derece etkileyici bir hikayeye ve atmosfere sahip olan A Plague Tale: Innocence üst kalite oyunlardan biridir. Aynı zamanda geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaktadır. Aslında son derece duygusal bir hikayesi olan A Plague Tale: Innocence’ı Asobo Studio geliştirmiştir.

Need For Speed Heat

Xbox Game Pass oyunları arasındaki diğer bir araba yarışı oyunu Need For Speed Heat’tir. Araba yarışı yapma ve kazanma temelinde ilerleyen oyun görselleriyle ve oynanışıyla çok başarılı oyunlardan biri olarak kabul edilir. Oyuncular Need For Speed Heat’i kendi başlarına da arkadaşlarıyla da oynayabilirler.

Watch Dogs 2

Watch Dogs 2, Ubisoft’un Watch Dogs üçlemesindeki en iyi oyun değil, aynı zamanda stüdyonun yıllardır çıkardığı en iyi açık dünya oyunlarından biri.

Watch Dogs 2 sizi San Francisco’ya götürüyor ve DedSec adlı bir hacktivist grupla çalışan hacker Marcus Holloway’ın yerine koyuyor. Bir şeyleri uzaktan kesmek için dronunuzu ve RC arabanızı kullanacaksınız veya telefonunuzla etrafta gizlice dolaşıp nesneleri uzaktan hackleyeceksiniz. Ve işler çok tehlikeli hale geldiğinde, ciddi hasar vermek için şok tabancanızı veya ip üzerinde sekiz topunuzu çekebilirsiniz.

Watch Dogs 2’nin yazımı, ciddileşmeye veya karakterlerinin yaşamaktan korktuğu distopik polis devleti geleceği hakkında bir noktaya değinmeye çalıştığında her zaman bir iyilik yapmıyor, ancak kahramanları oyuna yeterince karakter katıyor. Emoji gözlü kask sevimli.

Watch Dogs 2, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins her zaman iyi olmuştur – ancak piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, onu harika olarak görmeye başladım.

Tarih turizmi, bilimkurgu hikaye anlatımı ve açık uçlu dövüşün olağanüstü bir karışımı. Ayrıca, daha yeni Assassin’s Creed Odyssey ve Assassin’s Creed Valhalla’nın yalnızca kısmen eşleşebileceğine dair bir güven gösterir. En yeni iki giriş, açık dünya oyunlarının son on yılını bu kadar tanımlayan güvensiz “içerik” ahlakını kucaklarken, Origins, dünyasının geniş alanlarını boş bırakmaktan ve hem anlatı hem de yollarla her şeyin yavaş yavaş yanmasına izin vermekten memnun. Haritası çöller, dağlar, vahalar ve yavaş yavaş kuma gömülen güneşle kaplı şehirler üzerinde açılırken, iki merkezi figür (Bayek ve Aya) video oyunlarının en çekici aşklarından birinde geziniyor. Günlük zorluklara ve kozmetik DLC paketlerine tamamen karşı değildir. Ama benim dikkat süreme güvenen nadir açık dünya oyunu. Başarılı bir şekilde iç içe geçmiş pastoral güzellik ve trajik hikaye anlatımının, haleflerinin bana atabileceği herhangi bir sayıda dikkat dağıtıcı şeyden daha değerli olduğunu anlıyor.

Assassin’s Creed Origins, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

MineCraft

Minecraft, her şeyin büyük, kare bloklardan yapılmış gibi göründüğü bir oyundur ve malzemeleri toplayabilir ve bu bloklardan istediğinizi inşa etmek için kullanabilirsiniz.

Minecraft hakkında henüz söylenmemiş söylenecek fazla bir şey yok, ancak oyun çevrimiçi olarak popülerliğini koruyor ve deneyimlerime göre başka hiçbir oyunun yapamayacağı şekilde çocukları meşgul etme yeteneğine sahip. Hayatta kalma modunu görmezden geliyorlar ve doğrudan yaratıcılığa geçiyorlar, onu Lego tuğlalarının bitip bitmeyeceği konusunda endişelenmeden, istedikleri her şeyi inşa edebilecekleri bölünmüş ekranlı bir dünya gibi davranıyorlar.

Tek başına oynandığında meditatif olabilen ve başkalarıyla paylaşıldığında sosyal olabilen bir oyundur ve elenip keşfedilecek, kullanıcı tarafından oluşturulmuş dağlar kadar içerik vardır. Bu listedeki diğer oyunlar gibi Minecraft’a girmek çok kolaydır, ancak ayrılmayı zor bulabilirsiniz.

Minecraft, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla kullanılabilir.

Halo: The Master Chief Collection

Xbox markası, Xbox Live’ın piyasaya sürülmesinden sonra partiyi çevrimiçi hale getirmeden önce konsollarda yerel rekabetçi çok oyunculu oyunu popülerleştirmeye yardımcı olan birinci şahıs nişancı oyunları Halo serisi olmadan asla yola çıkmayabilirdi. Master Chief Collection paketi, tümü modern izleyiciler için eğlenceli olmaları için güncellenen birden fazla Halo oyunu içerir.

Ancak koleksiyonla ilgili bu kadar çarpıcı olan şey, oynamanın kaç yolu olduğu. Kampanyaları tek başınıza inceleyebilirsiniz. Bir arkadaşınızla oynamak istiyor ancak rekabet etmek istemiyorsanız, oyunların hikayelerini çevrimiçi veya bölünmüş ekran yoluyla bir ortakla paylaşmanıza olanak tanıyan işbirliği vardır. Rekabet etmek istiyorsanız, aynı TV’deki diğer üç oyuncuya karşı yerel olarak yapabilir veya daha geniş topluluğa meydan okumak için çevrimiçi olarak bir şeyler yapabilirsiniz.

Bunlar şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi birinci şahıs nişancı oyunlarından bazıları ve onları nasıl oynamaya karar verirseniz verin, tekrar ziyaret etmeye ve eğlenmeye değer. Bu oyunları yerel kooperatif aracılığıyla çocuklarınızla paylaşmak harika bir yolculuk olur ve bu pakette her biri farklı mod ve seçeneklerle dolu çok sayıda oyun var. Koleksiyon sabit diskinize yüklendikten sonra sıkıldığınızı veya koleksiyonu kaldırmayı hayal etmek zor.

Halo: The Master Chief Collection, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

Stardew Valley

Stardew Valley ilginç ama mümkün olan en iyi şekilde.

Dedenizden bir çiftliği devralarak oyuna başlıyorsunuz ve daha sonra azalan dönümleri devralmak için uykulu bir kasabaya taşınıyorsunuz. Sonraki 10, 20, 50, 100’den fazla saat boyunca o çiftliği modern bir ütopyaya dönüştürmek için çalışıyorsunuz.

Bu, Game Pass’teki en rahatlatıcı oyundur. Tek yaptığın tohum ekmek, hayvanlara bakmak, biraz kaya çıkarmak ve köylülerle arkadaş olmak. Wal-Mart benzeri JojaMart ve sizi madencilikten alıkoymaya çalışan bir slime ordusuyla yaşanacak çok fazla dram var ama günün sonunda, yine de çiftlik evinizde ertesi sabah daha fazla çilek dikmek için hazırlanacaksınız.

Ayrıca bkz: Stardew Valley için modlar nasıl kurulur

Stardew Valley, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla kullanılabilir.

Age of Empires 4

Age of Empires 4, daha önce olanları hatırlatıyor. PC’de tarihi imparatorlukları birbirine düşüren klasik bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Arkadaşlarınıza karşı savaşabilmeniz için tarih belgeselleri gibi anlatılan çeşitli kampanyaların yanı sıra çevrimiçi çatışmalar da yer alıyor.

Ama dışarıda bir sürü başka tarihi RTS oyunu var. Age of Empires 4’ü özel yapan şey, 2021’de çıkmış olmasıdır. Oyunculara RTS oyunlarının on yıldan fazla bir süre önce neleri sevdiklerini hatırlatmak için tasarlanmış bir oyundur.

Age of Empires 4, Windows PC’de Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

Doom

2016’nın Doom’u hız, akrobasi ve kesinlikle muhteşem bir film müziği ile oyun tarihinin en eski serilerinden birini oluşturuyor. Doomguy son derece hızlı hareket eder, çeşitli silahlar, el bombaları, yakın dövüş saldırıları ve Mars’tan iblisleri havaya uçurmak için dev bir testere arasında geçiş yapar.

Oyun kanlı, cehennem gibi metal ve şaşırtıcı derecede eğlenceli. Doom, oyunun size atabileceği her türlü engeli ortadan kaldırabilen bir tanrı gibi hissetmenizi sağlar ve uzun kampanyasında tek bir sıkıcı seviye sunmaz.

Doom (2016), Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition, Xbox 360 dönemi için devasaydı, ancak gelecekteki platformlara iyi aktarılmadı – Xbox One ve Xbox Series X’e geçerken tüm hikayeyi satın almak ve indirmek kafa karıştırıcı ve pahalı hale geldi. Ancak 2021’in Efsanevi Sürümü sonunda yapıldı. Mass Effect üçlemesinin tamamına tek bir pakette erişilebilir.

Hikaye, çeşitli görevler için bir uzaylı uyumsuz koleksiyonu toplamakla görevli fütürist bir askeri kahraman olan Komutan Shepard‘ı takip ediyor. Her oyun, serinin daha geniş anlatımına dayanmayan bağımsız hikayeler ve çıkış karakterleriyle harika bir şekilde hazırlanmış. Bir üçleme olarak, oyunlar, bir sonraki girişe taşınan anlamlı seçimlerle birbirinin üzerine kurulur ve seçimlerinize ağırlık verir.

Efsanevi Sürüm, Mass Effect’i deneyimlemenin bir yoludur ve galaksiyi kurtarmak için ilk koşunuzda veya beşinci seferde olsanız da mutlaka oynamanız gereken bir oyundur.

Mass Effect Legendary Edition, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X üzerinde Game Pass aracılığıyla edinilebilir.

Hitman Trilogy

Hitman, Hitman 2 ve Hitman 3, şimdiye kadar yapılmış en iyi sandbox bulmaca oyunlarından bazılarıdır. Ajan 47 olarak, binalara tırmanacak, partilerde gizlice dolaşacak ve her türlü aletle casusları ve sosyetik gençleri öldüreceksiniz. Game Pass’teki üçleme, IO Interactive’in son World of Assassination üçlemesindeki üç oyunun hepsinden kampanyaları içerir ve size oynayabileceğiniz bir düzineden fazla harita sunar.

Hitman serisi şiddet ve cinayet hakkında olabilir ancak vahşi fiziği ve saçma senaryolarıyla tasasız ve eğlenceli kalmayı başarıyor. Gizli olmak istiyorsanız veya sadece bir züppe kalabalığın üzerine dev bir avize düşürdüğünüzde ne olduğunu görmek istiyorsanız, etrafta dolaşmak için mükemmel bir seri.

Hitman Trilogy, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X’te Game Pass aracılığıyla kullanılabilir.