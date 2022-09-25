Stardew Valley için modlar nasıl kurulur

Stardew Valley, Android’de bulunan en iyi RPG’lerden biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. İç açıcı hikayesi, tatmin edici oynanışı ve renkli dünyası onu herkes için bir zorunluluk haline getirdi. Çekiciliğinin çoğu, çok çeşitli içeriğinde yatmaktadır, bu nedenle her oyuncu için bir şeyler vardır. Kısmen çiftçilik simülasyonu, kısmen RPG ve başlatması eğlenceli bir gizem. Kabul edelim; bağımlılık yapıyor. Ancak kendinizi çekirdek oyunla yorduktan sonra deneyiminizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Dokunmatik ekran kontrollerinden bıktıysanız en iyi Android kontrol cihazlarından birini almayı deneyin veya bir mod yükleyin.

Stardew Valley modları, oyuncunun oyuna ince ayar yapmasına, değiştirmesine veya özellikler eklemesine izin verir. Her şeyi değiştiremeseler de, modlar mini haritanıza NPC konumları ekleyebilir (haritanın etrafında daireler çizenler için bir nimettir), envanterinize sınırsız öğe ekleyebilir, grafikleri elden geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Ancak, nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Android’e mod yüklemek zordur, bu nedenle bu kılavuz Android için Stardew Valley modlarını yüklemeniz konusunda size yol gösterecektir.

Stardew Valley’de modlar nasıl kurulur

Modlara göz atmadan önce, sorunsuz bir kurulum süreci için şu adımları izleyin:

Stardew Valley’i yükleyin Oyunu açın, iyi çalıştığını kontrol edin ve kapatın. Uygulama simgesine uzun basarak Uygulama Bilgileri sayfasını açın. Zorla Durdur düğmesine dokunun.

Stardew Valley Kullanıcı Puanı: 4.6 Playstore'dan indir

SMAPI’yi kurun ve çalıştırın

Stardew Valley kurulumunuzun çalıştığını kontrol ettikten sonra, SMAPI adlı bir araca ihtiyacınız olacak. Bu araç oyunu kendi başına değiştirmeyecek, ancak modlar onsuz çalışmayacak. Android SMAPI sayfasına gidin ve SMAPI Android Installer v3.7.6.9 adlı APK dosyasını indirin.

v3.7.6.9‘un SMAPI’nin en son sürümü olmadığını fark edebilirsiniz. Stardew Valley ile çalışmadığı için SMAPI’nin en son sürümünü indirmeyin.

İndirilen APK dosyasını telefonunuzun İndirme klasöründe bulun. (SMAPI.Installer_v3.7.6.9.apk olarak adlandırılmalıdır). Çalıştırmak için dosyaya dokunun. Dosya izinlerini onaylayın ve Yükle düğmesine dokunun. Kurulum tamamlandıktan sonra, kurulumu tamamlamak için Güncelle‘ye dokunun.

Artık SMAPI’yi indirdiğinize göre, Stardew Valley’i başlatmak ve her şeyin doğru çalıştığını kontrol etmek için ekranın altındaki oka dokunun. Bu noktada yüklediğiniz tek şey SMAPI olduğundan hiçbir değişiklik görmemelisiniz. Hataları daha sonra gidermeye yardımcı olabileceğinden, bunu modları yüklemeden önce yapmak en iyisidir.

Bir mod yükleyin

SMAPI, yeni modlar indireceğiniz ve Stardew Valley’in modlu sürümünü çalıştıracağınız yerdir. Stardew Valley modlarını indirmek için en iyi yer, SMAPI uygulamasından kolayca erişilebilen Nexus Modlarıdır.

SMAPI’yi açın. Yardım sekmesini açın. Nexus düğmesine dokunun. Bu düğmeye dokunduğunuzda, telefonunuzun tarayıcısında Nexus Modları açılır. Burada Stardew Valley için mevcut tüm modları arayabilir, filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz. İndirmeye başlamak için bir hesap oluşturmanız gerekecek. İndirmek istediğiniz modu bulun ve MANUEL DOWNLOAD‘e dokunun. Birçok modun her platform için farklı indirmeleri vardır. Hatalardan kaçınmak için Android indirme bağlantınızın olup olmadığını kontrol edin.

İndirilen modu yeni oluşturduğunuz Modlar Klasörünüze taşıyın (Dahili Depolama/Stardew Valley/Mods’ta). Sıkıştırılmış modu Mods klasörüne çıkarın. SMAPI’yi yeniden başlatın. Kurulumu onaylamak için modun Yapılandırma sekmesinde görünüp görünmediğini kontrol edin.

Artık modunuzu SMAPI’deki yeşil oka dokunarak kullanabilirsiniz. Normal Stardew Valley uygulamasını çalıştırmayın; Oyunu modlarla oynamak için her zaman SMAPI başlatıcısını kullanın.

Stardew Valley modlarının dünyasını keşfedin

Stardew Valley modlarını yüklemek sizi yeni NPC’ler, tarım ekipmanları ve daha fazlasıyla dolu bir dünyaya açar. Tüm Android oyunları mod desteği içermese de, mevcut en iyi Android oyunlarıyla saatlerce eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.