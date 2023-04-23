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Unrecord Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Ünlü oyun geliştirici şirketi olan DRAMA stüdyosu yakın zamanda çıkacağını belirttiği bu oyunu Unreal Engine 5 grafik motorunu kullanacaklarını belirtti.

Mustafa

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Unrecord

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Günümüzde aksiyon oyunlarının yerini bilmeyen yoktur, özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile aksiyon oyunları günümüz yaşantısına en yakın şekilde dizayn edilmekte. Bugünkü yazımızda sizlerle Unrecord oyunun oynanış fragmanına göz atacağız.

Ünlü oyun geliştirici şirketi olan DRAMA stüdyosu yakın zamanda çıkacağını belirttiği bu oyunu Unreal Engine 5 grafik motorunu kullanacaklarını belirtti.

Oyunun konusuna gelecek olursak, FPS modunda oynayacağımız oyunda oyuncuları oldukça fazla sürükleyici ve hikaye odaklı taktiksel bir hikaye tabanlı senaryo bulunmakta. Oyunda yenilikçi oynanış mekanikleri, ve benzersiz bir atış sistemi yer alacağı söylentiler arasında.

Son olarak oyuncu kitlesinin merak ettiği bir diğer konu ise oyunun çıkış tarihi, Yapımcı şirket şu anda oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı ve fiyatı konusunda da henüz tam bir bilgi bulunmamakta.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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