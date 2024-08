Ana Sayfa » Oyun Until Dawn Remake Geliyor, Çıkış Tarihi Açıklandı! Oyun Until Dawn Remake Geliyor, Çıkış Tarihi Açıklandı! Emine Emre 9 Görüntüleme

Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan Until Dawn’ın yeniden yapımı bir süredir bekleniyordu ve nihayetinde çıkış tarihi açıklandı. Sony’nin en popüler oyunlarından olan ve beğeni oranı yüzde 95’i aşkın hayatta kalma, korku oyunu Until Dawn Remake geliyor. İşte ayrıntılar…

Until Dawn Remake Geliyor, Çıkış Tarihi Açıklandı!

Until Dawn, 2015 yılında Sony tarafından yayınlanmış, klasik oyunlara nazaran farklılıklarıyla oyuncuyu kendine çeken bir yapıya sahip. Until Dawn’da oyuncu kendi kararları ile oyunu farklı yönlere çekerek çok farklı sonlara erişebilir. İlk olarak konsolda yayınlanıp birkaç yıl önce de PC versiyonu çıkan Until Dawn’ın şimdi de yeniden yapımı oyuncuyla buluşacak.

Until Dawn remake versiyonu Ballistic Moon tarafından oluşturuldu ve Sony tarafından da piyasaya sürülecek. Playstation tarafından oyunun fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı. Buna göre Until Dawn Remake’i 4 Ekim 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak. Until Dawn Remake fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Fragmanda da yer aldığı üzere Until Dawn Remake’i 4 Ekim’de PC ve PlayStation 5 platformları için yayınlanacak. Oyun aynı anda PS5 ve PC’de yayınlanması bakımından da Sony tarihinde bir ilk olacak. Nitekim Sony oyunlarını önce PlayStation konsolunda yayınlayıp, ardından PC platformunda yayınlamakta idi.

Until Dawn Remake Versiyonu 4 Ekim’de Yayınlacak!

Oyunun geliştiricisi Ballistic Moon yaptığı açıklamada Until Dawn olay örgüsünü değiştirmediğini belirtti. Ballistic Moon söz konusu Remake’te gelişmiş görseller, sinematik anlamda fark yaratan yenilikler ekleyerek daha samimi bir deneyim sunmayı hedeflediğini deklare etti. Unreal Engine 5 ile oluşturulan bu yeniden yapıma; yenilenmiş karakterler ve ortamlar, interaktif öğeler, animasyonlar, görsel efektler ve sanatsal farklılıklar getirilmiş durumda.

Ballistic Moon oyuncuları daha farklı karşılamak için oyunun baş kısmına birtakım farklılıklar getirmiş. Bu kapsamda karakterleri biraz daha fazla tanıtan, farklı bir giriş sekansı ile oyuncular oyuna başlıyor. Bunun haricinde geliştirici ekip oyuna, Açlık Totemleri adı altında yeni koleksiyon öğeleri eklemiş ve bununla birlikte farklı görüntü filtrelerini de oyuna entegre etmiş.

Until Dawn Remake versiyonu gümbür gümbür geliyor ancak oldukça rekabetçi bir ortam olacağını söylemek mümkün. Ekim ayında oyuncuya sunulacak bir diğer yeniden yapım ise Silent Hill 2’nin remake versiyonu. Silent Hill 2 remake’i ise 8 Ekim’de oyuncuyla buluşacak. Bakalım Ekim’de yeniden yapımların yarışları nasıl olacak.