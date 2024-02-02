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Until Dawn Yeniden Yapımı PS5 ve PC İçin Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
2 Şubat 2024
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Until Dawn Yeniden Yapımı PS5 ve PC İçin Geliyor

Until Dawn’ın yeniden yapımı bu yılın sonlarında PlayStation 5 ve PC’ye geliyor. En son State of Play gösterimi sırasında açıklandığı gibi, etkileşimli korku oyununun yükseltilmiş versiyonu Unreal Engine 5’te geliştiriliyor ve birçok yeni özelliğe sahip oluyor.

Until Dawn Yeniden Yapımı PS5 ve PC İçin Geliyor

Until Dawn Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor

Aksiyonu ilk kez üçüncü şahıs bakış açısıyla deneyimleyebileceksiniz. Orijinal geliştirici Supermassive Games yerine yeniden yapımla ilgilenen Ballistic Moon, daha sinematik hale getirmek için renk paletini genişletiyor ve bağlamsal karakter hareketi animasyonları getiriyor.

Korku bestecisi Mark Korven’den (The Witch) yeni bir müzik de var; karakterler, görsel efektler ve ortamların tamamı da geliştiriliyor. Ballistic Moon kreatif direktörü Neil McEwan PlayStation Blog’da, “Orijinalin fantastik anlatımını bütünleyici tutmaya çalıştık, ancak hikayenin keşfedilmemiş duygusal kısımlarını genişletme fırsatını yakaladık.” dedi.

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