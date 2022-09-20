Unutulmayan en iyi eski diziler

Sizin de nerede o eski diziler dediğinizi duyar gibiyiz…Tadı damağınızda kalan, hepimizi yıllarca ekran başına kilitlemeyi başaran eski Türk dizileri listemiz tam size göre.

Kabul etmek gerekiyor ki eski diziler Türk izleyicilerin kalbinde çok özel bir yere sahip. Her sezon yeni yapımlar izleyicilerle buluşsa da hepimizin bir türlü vazgeçemediği hatta ara ara bir kez daha izlediği diziler var. Türk diziler eski zamanlara duyulan bir özlemin ifadesi haline mi geldi bilemiyoruz ama 10 yıl önceki diziler hala büyük bir keyifle izleniyor.

Süper Baba

Efsane Türk dizileri denilince aklına Süper Baba gelmeyen yoktur. Sıcak ve samimi havasıyla tüm televizyon izleyicilerinin kalbinde taht kurmayı başaran Süper Baba’yı bu kadar sevdiren belki de herkesin bu dizideki karakterlerde kendinden bir parça bulmasıydı.

1993 – 1997 yılları arasında yayımlanmış dram türündeki dizi 4 sezon sürmüştür. Fiko olarak kalbimize kazınan 3 çocuklu boşanmış baba Fikret’in çocuklarıyla ilişkileri ve aşkları Süper Baba’nın konusunu oluşturur.

Bizimkiler

Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri arasında yer alan Bizimkiler 15 sezon boyunca kesintisiz bir şekilde yayınlanarak adeta bir neslin büyümesine tanıklık etmiştir. Pazar akşamları ertesi günkü okul hazırlıkları yapılırken büyük bir heyecanla beklenen Bizimkiler Umur Bugay’ın senaryosunu yazdığı Kapıcılar Kralı filmindeki karakterleri geliştirmesi sonucu izleyicilerle buluşmuştur.

Bizimkiler, bir apartmanda yaşayan ailelerin hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini komik bir şekilde aktarmayı başarır. Yayınlandığı dönemin en beğenilen dizilerinden biridir. Yüksek reyting oranlarıyla Pazar akşamları tüm Türkiye’yi ekran başına kilitlemiştir.

Ekmek Teknesi

En çok izlenen eski diziler denilince Ekmk Teknesi’ni anmamak olmaz. 2002 yılında ATV’de yayınlanmaya başlayan Ekmek Teknesi komedi ve dram türündedir. Toplamda 3 sezon olan dizinin son sezonu Show TV’de yayınlanmıştır.

Türk halkının Ekmek Teknesi’ni bu kadar çok sevmesinin en önemli nedeni orta direk Türk aile yapısını çok güzel bir şekilde örneklemesidir. Türk dilinin canlılığını gözler önüne seren ancak zaman içinde kullanımı azalan deyim ve atasözlerine bolca yer vermesi de dizinin önemli özelliklerindendir.

Deli Yürek

Deli Yürek Türk televizyon izleyicisi tarafından en iyi eski diziler arasında sınıflandırılır. Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı Deli Yürek 4 sezon sürmüştür. Yayınlandığı dönemde izleyicilerin nefeslerini tutmasına sebep olan dizilerden biri olan Deli Yürek çok büyük ilgiyle izlenmiştir.

Deli Yürek’in diğer bir özelliği reyting rekorları kırarak kendisinden sonra pek çok mafya, derin devlet, siyaset ve örgüt içi hesaplaşma temalı dizilerin türemesine neden olmasıdır. “Kişiler ve olaylar hayal ürünüdür” deseler de heyecanın dorukta olduğu eski Türk dizileri içinde Deli Yürek’in yeri bir ayrıdır.

Yılan Hikayesi

Başrollerinde Memet Ali Alabora ile Meltem Cumbul’un yer aldığı Yılan Hikayesi’ne damga vuran unutulmaz isimler ise usta oyuncular Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor’dur. Dram, polisiye ve komedi türündeki Yılan Hikayesi 3 sezon sürmüştür.

Köyünden İstanbul’a kan davalı olduğu kocasından intikamını alma amacıyla gelen Zeyno’nun yolunun Memoli’yle kesişmesi ve birlikte yaşadıkları maceralar anlatılır. Yılan Hikayesi yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizisi olmuş, sonraki yıllarda tekrar gösterimleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başararak efsane Türk dizileri arasındaki yerini almıştır.

Mahallenin Muhtarları

Kandemir Konduk’un yazdığı aile dizisi Mahallenin Muhtarları 1992 ila 2002 yılları arasında yayınlanmıştır. Yayın hayatına Kanal 6’da başlayan Mahallenin Muhtarları buradaki 2 sezonunun ardından ATV’ye transfer olmuş ve 8 sezon da ATV’de devam etmiştir. Son sezonu Star TV’de yayınlanan Mahallenin Muhtarları Çiçek Taksi, Bizimkiler, Kurtlar Vadisi ve Perihan Abla ile birlikte en uzun süre devam eden ve en çok izlenen eski diziler olma özelliğine sahiptir.

Ferhunde Hanımlar

Eski diziler arasında en çok sevilenlerden biri 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan Ferhunde Hanımlar’dır. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Ferhunde Hanımlar aynı zamanda Türkiye’de yayınlanan ilk günlük dizi olarak özel bir yere sahiptir.

TRT’de gösterime girdiği ilk yıllarda Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanmıştır. 1995 yılında Interstar’a transfer olmasıyla birlikte adı Ferhunde Hanımlar olarak değiştirilmiştir. Dizi toplamda 7 sezon ve 1069 bölüm yayınlanmıştır.

Dizi günlük yaşamda karşılaştığımız hatta bir arada yaşadığımız insanları kamera karşısında görmemizi sağlamasının yanı sıra hepsi birbirinden özel karakterleriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmayı başardı.

Sıdıka

“Kız intihar edersen baban seni öldürür” repliğini unutmak ne mümkün…Atilla Atalay’ın hayali bir karakteri olan Sıdıka üzerine çekilmiş olan dizi Türk televizyonlarında komedi türündeki diziler arasında özel bir yere sahiptir.

Efsane Türk dizileri arasında kendine özgü tarzıyla apayrı bir yerde konumlanan Sıdıka, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarına tanıklık etmemizi sağlar. Eğitim hayatının devam etmesine izin verilmese de Sıdıka kendi kendisini eğitmekten vazgeçmemiştir. Üstelik harika bir mizah anlayışı vardır. Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri arasında yer alan Sıdıka’yı eğer hala izlemediyseniz daha fazla zaman kaybetmeyin deriz.

Çılgın Bediş

Eski Türk dizileri içinde özel bir yere sahip olanlardan bir diğeri Çılgın Bediş’tir. Karükatürist Özden Öğrük tarafından 1976 yılından itibaren Gırgır Dergisi’nde çizilen Çılgın Bediş karakterinin maceraları dizinin temelini oluşturur. Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun’un başrollerini üstlendiği dizide daha pek çok önemli oyuncu da kamera karşısına geçmiştir.

Tatlı Kaçıklar

Efsane Türk dizileri arasında anılmayı en çok hakedenlerden biri olan Tatlı Kaçıklar’ın başrolünde Yalçın Menteş ile Mehmet Ali Erbil’in yanı sıra iki büyük usta Erol Günaydın ve İsmet Ay vardır. Durum komedisinin en iyi örneklerinden biri olan Tatlı Kaçıklar 5 sezon ve 165 bölüm devam etmiştir.

Sıcak Saatler

Efsane Türk dizileri denilince akla ilk gelen isimlerden Sıcak Saatler 1997 yılında ATV’de izleyicilerle buluşmuştur. Ahmet Yurdakul’un senaryosunu yazdığı dizi macera, dram, duygusal ve polisiye türlerinin harika bir bileşimidir.

Gözünü budaktan sakınmayan gazeteci Sedat Yalçın rolünde Mehmet Aslantuğ’un kameralar karşısına geçtiği dizinin oyuncu kadrosunda daha pek çok usta isim var.

Baskül Ailesi

Komedi türünde en iyi eski diziler içinde Baskül ailesi kendine özgü mizah anlayışı ile çıtayı yükselten isimlerdendir. Aile fertlerine verilen isimlerin, karakterlerin özellikleriyle tezat oluşturması dizinin yüzlerde gülümsemeye neden olan hoş ayrıntılarından biridir. Dizinin adi Baskül Ailesi olsa da evin en zayıf ferdi olan baba Gürbüz dışında kimsenin baskülle arasının iyi olmadığı bu dizinin senaryosunu yazan isimler arasında Gani Müjde de yer alır.

Kara Melek

Eski Türk dizileri hayatımıza pek çok unutulmaz karakteri dahil etti. Bunlardan biri de Kara Melek dizisinin değişken bir psikolojiye sahip başrolü Yasemin’dir. Genellikle kötü tarafı baskın olan Yasemin bazen de iyi niyetli tavrıyla ön plana çıkar. Entrika, ihanet ve aşk dolu olan Yasemin’in iç dünyasına odaklanması nedeniyle Kara Melek diğer dizilerden farklıdır. İlk kez bir kötü karakter ana karakter olmuş hatta bölüm özetleri bu kötü karakterin ağzından anlatılmıştır.