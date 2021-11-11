Bugün sizlere UPnP nedir modemde nasıl kapatılır ve açılır adım adım bahsettik. UPnP, teknolojik aletlerin bir birleri ile sorunsuz çalışmasını sağlar. UPnP nedir sorusuna gelecek olursak; cihazlar bağlantı yoluyla çalışsa bile haberleşme protokolü kullanmadığı sürece uyumsuz çalışırlar. Uluslararası formu tüm cihazlara standart sistem mimarisini geliştirmekte.

Şimdi ise UPnP nasıl kapatılır ve açılır maddeler şeklinde açıkladık;

UPnP Nasıl Kapatılır

Google Chrome ile 192.168.1.1 yazarak modeme ulaşın.

yazarak modeme ulaşın. Kullanıcıya admin ve parolasına ise TurkTelekom veya admin yazın.

ve parolasına ise veya admin yazın. Yandan iletim’e girin.

girin. Altta “UPnP” bölümüne geçin.

bölümüne geçin. UPnP tamamen kapatma için UPnP durumu yazan başlıktan “Devre dışı” ile işlem yapın.

ile işlem yapın. Yok ilgili uygulamayı kapatacaksanız altta çıkanlarda yer alıyor.

Dahili ve harici port adresi uygulamanın port değeri oluyor. UDP ses protokolüne denir. IP adresi ise uygulamaya atanan değer. Bu telefon olur bilgisayar olur…

UPnP WhatsApp olarak görülen ise ses protokolüdür. WhatsApp’ ta bir uygulama olduğundan bağlı cihazın uygulaması görülmekte.

UPnP Nasıl Açılır

IP adresinizi çoğu zaman “ 192.168.0.1 “ olan adres çubuğuna yazın. Bu, yönlendiricinizle ilişkili IP adresidir (IP adresini almak için yönlendiricinin arka tarafını da kontrol edebilirsiniz).

“ olan adres çubuğuna yazın. Bu, yönlendiricinizle ilişkili IP adresidir (IP adresini almak için yönlendiricinin arka tarafını da kontrol edebilirsiniz). ISS’ nin giriş sayfasına gitmek için “Enter” tuşuna basın.

nin giriş sayfasına gitmek için tuşuna basın. Yönlendiricinizin kullanıcı adını ve şifresini girin.

Not: Kullanıcı adı genellikle “ admin ” ve parola değiştirilmediği sürece genellikle ”admin” veya boştur.

” Araçlar ” sekmesine ve ardından ” Çeşitli ” sekmesine tıklayın.

” sekmesine ve ardından ” ” sekmesine tıklayın. UPnP başlığı altında, ” Etkin ” kutusunu işaretleyin ve ”Uygula” ya tıklayın .

başlığı altında, ” ” kutusunu işaretleyin ve ya tıklayın UPnP için “Enabled” kutusunu işaretleyin ve “OK” e basın

UPnP Güvenli midir?

Bu sistemin güvenliğinden bahsedebilmek için önce UPnP nedir modem sorusunu cevaplamamız gerekir. UPnP, asıl olarak LAN üzerinde kullanılmak için geliştirilmiş bir protokoldür. Ancak kullanım kolaylığı sağlamak adına, modem/router üreticileri bu özelliği varsayılan olarak açık halde sunar. Yani satın alınan modem ve router’ların hemen hepsinde UPnP hizmeti açık haldedir ve kullanıcı tarafından değiştirilmediği sürece böyle kalmaya devam eder. Bu, WAN üzerindeki cihazların LAN üzerindeki cihazları görebilmesine neden olur. Yani kendi ağınız dışındaki cihazlar, yerel ağınızdaki cihazların varlığını keşfedebilmektedir.

2016 yılında keşfedilen Mirai zararlı yazılımı, UPnP protokolünün açıklarını kullanarak IP kameraları dâhil internete bağlanan hemen her cihazı ele geçirmiş ve dünyanın en büyük bot ağlarından birine dâhil etmişti. Bu ağ, diğer pek çok şeyin yanı sıra, büyük ölçekli DDoS saldırıları için de kullanılmıştı. Aynı şekilde, kullanıcıların çevrimiçi bankacılık bilgilerini çalan Pinkslipbot isimli zararlı yazılım da UPnP protokolünün açıklarını kullanıyordu. Bu yazılım, şifreniz dâhil tüm bankacılık bilgilerinizi bir tuş kaydedici aracılığıyla kaydedip uzak bir sunucuya göndermek için programlanmıştı. Bu gibi riskler, UPnP protokolü kullanıldığı sürece devam edecektir: Şu anda dahi, siz bu makaleyi okurken bir siber saldırgan tüm router’ınızı ele geçiriyor olabilir.

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