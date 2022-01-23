Bugün sizlere Upscaling nedir? Nasıl çalışır? açıklayacağız. Upscaling kavramı, düşük çözünürlükteki bir görsel içeriği daha yüksek çözünürlükte sunmaya yarayan bir teknolojidir. 4K TV’lerde 4K upscaling özelliği vardır Bu özellik ile Full HD çözünürlüğündeki bir görüntüyü 4K‘ya yükseltilmektedir. Full HD görüntüyü 4K ekran için yeniden boyutlandırma işlemine upscaling deniyor. UpScaler kelimesini Türkçeye “Yukarı boyutlandırıcı” olarak çevirebiliriz.

4K upscaling özelliği bulunan TV’niz öncelikle gelen videonun türü ve çözünürlüğü analiz ediliyor. Ardından karlanma azaltma devreye giriyor ve dokular, detaylar analiz edilerek keskinleştiriliyor. Son olarak sinyal, 4K’ya, yani ekranın doğal çözünürlüğüne dönüştürülüyor.

Upscaling Nasıl Çalışır?

Bir parça 1080p içeriği alın. İki milyondan biraz fazla piksele sahip ekranlar için tasarlanmıştır. Ancak 4K TV’ler neredeyse 8,3 milyon piksele sahipken, 8K TV’ler şaşırtıcı bir 33 milyon piksel paketliyor.

Bu ek pikselleri doldurmanın en basit yolu, piksel bloklarının aynı görsel bilgileri tekrarladığı, retro oyunlar için ev filmlerinden daha iyi olan görüntüleri engelleyen iki katına çıkarmaktır. Buna ‘en yakın komşu yeniden boyutlandırma’ denir.

Diğer bir yaklaşım, düşük çözünürlüklü kaynaklarda pikseller arasındaki geçişleri yumuşatarak geçişli pikseller oluşturmaktır. Bu nedenle, kaynak videoda karanlık bir pikselin yanındaki parlak bir piksel, son büyütülmüş görüntüde orta düzey parlaklık pikselleriyle sınırlandırılır. Bu, yumuşak bir görüntü ile sonuçlanır.

Upscaling Neden Gerekli?

4K TV dönemine girmiş olsak da, içerikler tamamen 4K’ya geçmiş değil. Full HD görüntüler ise 4K ekranda, bir miktar upscaling olmadıkça, daha iyi görünmeyecektir.

Full HD görüntüyü 4K ekran için yeniden boyutlandırma işlemine upscaling deniyor. Bu süreçte öncelikle gelen videonun türü ve çözünürlüğü analiz ediliyor. Ardından karlanma azaltma devreye giriyor ve dokular, detaylar analiz edilerek keskinleştiriliyor. Son olarak sinyal, 4K’ya, yani ekranın doğal çözünürlüğüne dönüştürülüyor.

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