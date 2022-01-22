Bugün sizlere Snapchat ST ne demek açıklayacağız. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Snapchat’te ST kısaltma terimi kullanılıyor. Terimlerden “streak” kelimesinin kısaltması şeklinde bilinir. Streak sözcüğü Snapchat ile ortaya çıktı ve zamanla Instagram için de kullanılmaya başladı. 3 gün ard arda devam eden karşılıklı etkileşimi temsilen kullanılan bu ifade, snap streak olarak da adlandırılıyor.

Snapchat Alev Getirme



Snapchat Alev Getirme işlemi için biriyle 3 gün boyunca sürekli olarak iletişim halinde olmanız gerekir. Bu sayede kullanıcı adının hemen yanında kaç gün konuştuğunuz ve alev emojisi gelecektir. Yani kısaca sürekli aynı kişi ile bol bol konuşmanız gerekmekte.

Snapchat Streak Emojileri ve Anlamları



Ateş emojisi: Arkadaşınız ile Snapstreak içinde bulunmuş olduğunuzu anlatan simgedir. Arkadaşınızın kullanıcı adının yanında bu emoji görünecektir.

Arkadaşınız ile Snapstreak içinde bulunmuş olduğunuzu anlatan simgedir. Arkadaşınızın kullanıcı adının yanında bu emoji görünecektir. Kum saati emojisi: Bitecek olan bir Snapstreak içinde olduğunuzu ifade eder. 4 saat içinde fotoğraf ya da video yollamazsanız sıfırlanır ve bu emoji gider.

Bitecek olan bir Snapstreak içinde olduğunuzu ifade eder. 4 saat içinde fotoğraf ya da video yollamazsanız sıfırlanır ve bu emoji gider. Dağ emojisi: Henüz Snapchat resmi olarak açıklamamış olsa da uzun bir Snapstreak’ta bulunan kişiler bu emojiyi görürler.

Henüz Snapchat resmi olarak açıklamamış olsa da uzun bir Snapstreak’ta bulunan kişiler bu emojiyi görürler. 100 emojisi: 100 emojisi ise 100 gün art arda Snapstreak içinde olduğunuzu ifade eden emojidir.

Snapchat Streak Ne Zaman Bozulur?

Streak kurallarını yerine getirmezseniz yani 24 saat içerisinde bir arkadaşınıza fotoğraf veya video göndermezseniz kazanmış olduğunuz alev emojisi ve streak çizgisini kaybedersiniz. Burada amaç hem bir yarışma hem de Snapchat uygulamasının aktif şekilde kullanımını sağlamaktır.

Snapchat Streak Nasıl Arttırabilirim?

Snapchat kullanan herhangi birisiyle en az 3 gün birbirinize Snap göndermelisiniz.

birbirinize Snap göndermelisiniz. Toplamda üç gün içerisinde her 24 saatlik dilimin içerisinde aynı kişiyle sohbet etmelisiniz.

dilimin içerisinde aynı kişiyle sohbet etmelisiniz. Bu koşulları yerine getirdikten sonra yeni profil rozetleri kazanacaksınız.

kazanacaksınız. Snapstreak’i devam ettirebilmek için her gün aynı kişiye bir adet snap göndermelisiniz.

Bu işlemleri devam ettirdikçe Snapstreak’ınız artar. Streak’ı elde ettiğiniz kullanıcıyla snapleşmeyi kesmeniz durumunda SnapStreak’iniz azalmaya başlar ve en sonda profilinizden bu rozetler kaldırılır.

Ayrıca bkz: Snapchat Emoji Anlamları