USB-C Girişli iPhone 12 Pro Max Satışa Çıktı!

En sevilen iPhone modellerinden olan iPhone 12 Pro Max, dünyada ilk USB-C girişli iPhone modeli olarak bugün satışa çıktı.

Yıllardır akıllı telefonları ile satış rekorları kıran Apple, her yeni üründe kullanım seviyesini artırmayı başardı. Özellikle birçok kullanıcı ve büyük kitleler, iPhone cihazlarda artık USB-C girişinin olması gerektiğini söylüyordu. Slovak bir şirlet, USB-C girişli bir akıllı telefon için çalışmalara başladığı geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu. Slovak teknoloji şirketi, iPhone 12 Pro Max modelindeki Lightning portunu, USB Type C ile değiştirip eBay üzerinden satışa sundu.

Bir dönem önce başlayan insanların Apple’ın parçalarını değiştirerek satması, bugün itibariyle giderek büyüyor. Bu Slovak şirket, işlemi yapma konusunda üzerine kurulması ve dileyen kullanıcıların iPhone’larını da modifiye yapması ilk oldu. 128 GB’lık iPhone 12 Pro Max’in USB-C girişlisi 1350 dolar olan fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Şirket, bu işlemi gerçekleştirirken farklı bir cihazdan çıkardıkları orijinal MFİ yongasının üstüne USB-C portuna sahip bir kabloyu lehimlediklerini, ardından 3 boyutlu yazıcıdan aldıkları baskıyla muhafaza katmanını oluşturarak iPhone’lara yerleştirdiğini belirtiyor.

Her ne kadar Apple tarafından resmi bir şekilde yapılmasa da, iPhone 12 Pro Max modelini bu şirket sayesinde USB-C girişli deneyimleyebilirsiniz.

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