Xiaomi 12 Ultra’nın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Günümüzün akıllı telefon devlerinden olan Xiaomi, kendisinin en güçlü telefonu olarak tabir edilen 12 Ultra’nın teknik özellikleri belli olmaya başladı.

Her geçen gün akıllı telefon piyasasında büyüyen Xiaomi, 2022 yılında akıllı telefon piyasasına damga vurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Xiaomi 12, 12 Pro ve 12x modelleriyle beraber çok beğenilen Xiaomi, bu yıl kendisinin tabiri ile en güçlü modeli olan Xiaomi 12 Ultra ile yıla damga vurmak istiyor.

Xiaomi 12 Ultra’nın nasıl bir ekran ile geleceğini Weibo üzerinden paylaştı. Buna göre Xiaomi 12 Ultra, tıpkı 12 Pro’da olduğu gibi 2K çözünürlükte OLED bir ekran ile gelecek. Kavisli yapıyı sürdürecek ekran, selfie kamerasını da ortasında bulunan deliğin içinde barındıracak. Donanım açısından ise Xiaomi’nin yeni telefonuyla ilgili bazı bilgiler mevcut. Bu bağlamda 12 Ultra, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 8 serisi işlemcisinden alacak.

Buna ek olarak cihazın kamera kurulumu, Oreo tasarımında abartılı bir görünüme sahip olacak. 5 lense sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen ana kamerada 200 MP bir çözüm kullanacak. Yine ön tarafta da 32 MP selfie kamerası olacağı da söylentiler arasında.

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