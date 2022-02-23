Xiaomi 12 Lite Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Amiral gemisi Xiaomi 12 serisine bir Lite modeli geliyor. Yeni cihaz Xiaomi 12’den daha büyük olacak ve özellikler açısından da piyasaya sürülen bir başka akıllı telefona benzeyecek.

Yeni telefon 6.55 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak, bu da onu Xiaomi 12’den daha uzun yapacak. Xiaomi 12 Lite muhtemelen SD 778G+ olan Snapdragon 700 serisi yonga setine sahip olduğu söyleniyor. Arkadaki üçlü kamera kurulumunda Samsung ISOCELL GW3 sensörlü 64MP ana kamera bulunurken, diğer iki kamera ise belirtilmemiş bir ultra geniş açılı kamera ve bir makro kameraya sahip olacak.

Tüm bu özelliklerle cihaz, yalnızca Çin pazarında piyasaya sürülen geçen yılki Xiaomi Civi‘yi andırıyor. Xiaomi 12 Lite’ın kutudan, Android 12 tabanlı MIUI 13 ara yüzü ile çıkacağı da sızan bilgiler arasında.

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