ZTE Axon 40 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

ZTE markası nubia, 25 Şubat‘ta ZTE Axon 40 akıllı telefonunu piyasaya sürecek ve bu, manyetik şarjlı, ticari olarak satılan ilk Android akıllı telefon olacak.

Cihazın en çok dikkat çeken yanı ise kablosuz şarj bobininin altında bir dizi mıknatıs bulunması. Ayrıca telefonun geri kalanını herhangi bir manyetik parazitten korumak için bir plaka eklenmiş olması.

ZTE Axon 40’ın teknik özelliklerine gelecek olursak; 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş çekim ve derinlik verileri hem de makro çekimler için 5MP kameraya sahip.

CPU frekansı, Snapdragon 870 yongasıyla eşleşen 3.2 GHz özelliği barındırmakta. Depolamanın dört seçeneği olacağı düşünülüyor. (128/256/512 GB/1 TB) ve RAM olarak (6/8/12/16 GB) kapasitesi olacağı muhtemelen.

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