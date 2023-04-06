Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç 2023 BYD e2 Satışa Çıktı!

Elektrikli araçların (EV’ler) artan popülaritesi, çevresel kaygılardan, pil teknolojisindeki gelişmelerden, devlet teşviklerinden ve şirketlerin hızla gelişen otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü koruma gerekliliğinden kaynaklanıyor. Bu durum model sayısının her geçen gün artmasına neden oluyor.

Kısa süre önce, 6 Nisan’da piyasaya sürülecek ve BYD Ocean.com’dan satın alınabilecek kompakt, tamamen elektrikli bir araç olan 2023 BYD e2’nin resmi tanıtımını bildirdik. Sonunda uzun zamandır beklenen gün geldi.

2023 BYD e2, BYD marka logolu kapalı bir ön ızgaraya ve çağdaş boydan boya arka farlara sahip, şık ve dinamik bir tasarım sergiliyor. E-platform 3.0 sekizi bir arada elektrikli aktarma organı ile çalışan ve ısı pompalı klima içeren e2, 10.1/12.8 inç akıllı döner PAD, 8.8 inç tam LCD kontrol paneli gibi akıllı özelliklerle dolu ve son teknoloji DiLink akıllı ağ bağlantı sistemi ile geliyor.

TPMS lastik basıncı izleme sistemi ve arka park radarının eklenmesiyle güvenlik ve rahatlık sağlanıyor. e2’nin kompakt boyutları (uzunluk, genişlik ve yükseklik için 4260/1760/1530mm) ve 2610mm dingil mesafesi, onu potansiyel EV alıcıları için çekici bir seçenek haline getiriyor. Araba hakkında daha fazla bilgi yakında açıklanacak.

2023 BYD e2’nin piyasaya sürülmesi, EV’lerin artan popülaritesini ve BYD gibi otomobil üreticilerinin bu rekabetçi pazarda yer alma kararlılığını gösteriyor. Daha önce bahsedildiği gibi, e2 uygun fiyatlı ve iki versiyon sunuyor.