Uygun Fiyatlı Realme V50 Modeli Orta Çıktı!

Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markası Realme, piyasaya sürdüğü uygun bütçeli akıllı telefonlarla insanların kalbini kazandı. Markanın yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı Realme V50 modeli için sızıntılar paylaşıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Teknoloji dünyasında her bütçeye ve her kişiye göre uygun telefonlar bulunmakta. Realme’de piyasaya sürdüğü uygun bütçeli akıllı telefonlarla özellikle ülkemizde oldukça popüler.

Ön tarafında 6,72 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla gelecek olan cihaz, bu ekranda 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik selfie kamerasına yer veren V50, kasanın içerisinde 5000 mAh‘lik bir batarya barındıracak. Sızıntılara göre gücünü MediaTek Dimensity 6100+‘dan alan V50, bu işlemcinin yanında 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçeneği sunacak. Depolama tarafında da 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak.

Tanıtım görsellerine bakıldığı zaman oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde çıkan orta segment akıllı telefonlarında tasarıma önem verdiğini görüyoruz. Realme’de bu seride orta segment akıllı telefon kullanıcıları tasarım ve teknik özelliklerle mutlu etmişe benziyor.

Realme V50 modelinin ülkemizde ne kadar fiyat etiketi ile çıkacağı ve ne zaman pazara dahil olacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

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