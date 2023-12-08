Uygun Fiyatlı Vivo Y36i Modeli Tanıtıldı!

Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markası Vivo, uygun fiyatlı 90 hz ekran tazeleme hızına sahip olan akıllı telefonu Vivo Y36i modelini duyurdu.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok akıllı telefon dünyamıza girdi. Bunlardan bazıları amiral gemisiyken bazıları da uygun bütçeli ortalama telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Vivo, orta segment akıllı telefonları ile beraber bu zamanlar yükselişte. Özellikle son zamanda çıkardığı modeller ülkemizde oldukça popüler konumda.

Vivo Y36i modelinin işlemci koltuğunda Dimensity 6020 yer alıyor. Ön tarafında 6.56 inç büyüklüğünde IPS ekran taşıyan Y36i, bu ekranda 90 Hz yenileme hızı ve 720 x 1612 piksel çözünürlük sunuyor. 840 nit maksimum parlaklığa ulaşan ekran, üst kısmında 5 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Kasanın arkasında ise 13 MP ana kamera ve AI sensör yer alıyor.

Cihazın 5000 mAh bataryası bulunurken bunu 15 W hızlı şarj desteği sunuyor. Vivo Y36i modelinin 170 dolar etiketi ile satışa çıkacak.

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