Uygun Fiyatlı Volvo EX30, 15 Haziran’da Tanıtılacak!

Volvo, yaklaşmakta olan uygun fiyatlı EX30 SUV hakkında bazı yeni detayları açıkladı. Avustralyalı yayın Wheels’e konuşan CEO Jim Rowan, Volvo’nun EX30’u 15 Haziran‘da resmileştireceğini duyurdu.

Volvo CEO’su, EX30’un, her zamanki Volvo hayranlarından daha genç bir kitleyi hedef alacak daha küçük bir SUV olduğunu da sözlerine ekledi.

Volvo’nun EX30’u Avrupa ve Avustralya için Haziran ortasında duyuracağını biliyoruz. Aynı şekilde üretim de bu tarihlerde başlayacak ve ilk teslimatlar, Avrupa’da 2023’ün sonunda yapılacak.

EX30’un Geely’nin Zeekr 001 tarafından kullanılan ve Polestar 4’ün temeli olması beklenen SEA mimarisine dayandığı söyleniyor. Araç, bir dizi farklı batarya boyutunu barındırıyor ve uzaktan güncellemeleri destekliyor.

CEO Rowan, Volvo’nun EX30’u Avrupa’da abonelik temelinde sunabileceğini söyledi. Şirket, cazip aylık maliyeti olan bir abonelik modelinin, çevrimiçi alışveriş yapan gençleri çekmeye yardımcı olacağını umuyor.