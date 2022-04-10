Uysallar Benzeri Dizi ve Filmler

Netflix’in son zamanlarda en popüler dizisi olarak liste başından inmeyen Uysallar sahiden de etkileyici bir içrğie sahip. Uysallar dizisini sevdiyseniz bu yazımızdaki içeriklere de bayılacaksınız.

9 Kere Leyla

Leyla ve Adem’in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evllilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis’ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem’in aklını başından alan Nergis’in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.

El Değmemiş Aşk

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu’dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu’ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer’in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer.

Çınar Ağacı

Adviye Hanım, dışarıdan bakıldığında her ne kadar çocuklarına hayatı dar eden huysuz bir ihtiyar gibi gözükse de, torunu Barış’ın biricik “anneannesi”dir. Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel “Çınar Ağacı” buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez.

Güzelliğin Portresi

Film senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan’ın, kızı Alin ve eşi Özgür ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır.

Romantik Komedi

Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir. Zeynep’in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem’de Mert’in arkadaşı aktör Cem Sezgin’den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir. Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.

Şeref Bey

Usta bir aşçı olan Şeref Bey; eşini kaybettikten sonra üst katta yaşayan oğluyla beraber hayatına devam etmektedir. Yaşlılığın getirdiği yorgunluğun aksine delidolu bir karaktere sahip olan Şeref Bey, evinin yaşlı ve hasarlı olduğunu öğreniyor. Kiraya verdiği eve taşınma planları yaparken, kiracının aylardır borcunu ödemediğini ve restoran açma bahanesiyle işletilen mekanın bir genelev olduğunu öğreniyor.

Kadın İşi

Kadın İşi”; farklı nedenlerle hayal kırıklığına uğramış, kalpleri kırık 4 kadının, kendileri için göze alamayacakları riskleri, şartlar ne olursa olsun birbirleri için göze alarak kalkıştığı banka soygunu macerasını anlatıyor.

Düğüm Salonu

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

Kulüp

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda’nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel’i Pera’nın belalısı olan Fıstık İsmet’ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan; gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim’in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Nasipse Olur

Günfer pastacılık mesleğinden para kazanan genç bir kadındır. Önce babasını kaybeder sonrasında amcasının kumar borcu yüzünden elindeki tek varlığı fırına mafya dadanır. Tüm bunların üstüne evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatılan; Günfer’in hayatı zengin çocuğu Gökhan ile tanışmasının ardından değişir.

Aile Hükümeti

Aile Hükümeti, Elaldı köyüne atanan Salih öğretmenin akraba evliliklerinin önüne geçmek için bulduğu çözüm sonrasında; tüm köy halkının düştüğü trajikomik durumları konu edinmektedir.

Neşeli Hayat

Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Ancak kendisinin hiç de “normal” olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time’ Noel Baba olarak çalışmaktadır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam; hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır.

Kardeşlerim

Birbirine bağlı dört kardeş olan Kadir, Ömer; Asiye ve Emel yaşanana bir dizi acı olayın ardından ebeveynlerini kaybeder. Hayatta birbirlerinden başka kimsesi olmayan kardeşler, birbirlerinden güç alarak hayatlarına devam etmeye çalışır. Onların hayatı, yaşananlara sebep olan Akif Atakul’un kolejine gitme imkanı elde etmeleriyle bambaşka bir hal alır. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Kadir, kardeşlerini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Kolonya Cumhuriyeti

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya’ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır. Ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya’da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karşıacaktır.

Suskunlar

Dizide Kuyudibi Mahallesi’nde büyüye;, kardeş gibi olan Ecevit, Bilal, İbrahim ve Zeki’nin çocukken yaptıkları masum bir hata sonucunda hapse girmelerini ve burada tecavüze uğramalarının ardından hayatlarının altüst oluşunu konu ediyor. Bu dört arkadaş, başlarına gelenleri unutacaklarına ve hatırlamamak adına; bir daha birbirlerini görmeyeceklerine dair bir söz verirler. Ancak yıllar sonra içlerinden birinin suskunluğunu bozması, bambaşka hayatlar yaşamakta olan bu dört eski arkadaşı bir araya getirir.