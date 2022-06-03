Valheim Hile Kodları ve Kullanımı

Iron Gate Studios tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu Valheim, kısa sürede efsanevi hale geldi. Başlarda sıradan bir hayatta kalma oyunu gibi ilerlese de siz çevreyi ve eşyaları keşfettikçe yapabileceklerinizin sayısı da aynı oranda artıyor.

Hile kodlarını çalıştırmak için singleplayer modda olmanız gerekiyor. Öncelikle konsolu açmak için F5 tuşuna basın. Açılan konsola “imacheater” yazın.

Karakter Hileleri

god = Tanrı modunu etkinleştirerek sizi hasara karşı yenilmez hale getirir.

ghost = Ghost’u etkinleştirir, sizi düşmanlara karşı görünmez kılar.

heal = Karakterinizi tamamen iyileştirir.

puke = Açlığı sıfırlar, varsayılan sağlığı ve dayanıklılığı geri yükler.

pos = Geçerli konumunuzu yazdırın.

hair = Tüyleri kalıcı olarak yok eder.

beard = Sakalı kalıcı olarak alır.

model [0/1] = Karakterinizi eril ve dişil bedenler arasında değiştirir.

reset character = Karakterinizin verilerini sıfırlar.

raise skill [skill] [amount] = Belirli bir becerinin seviyesini yükseltir.

reset skill [skill] = Belirli bir beceriyi sıfırlar.

Oyun Hileleri

freefly = Serbest uçuş fotoğraf modu.

ffsmooth = Serbest uçuş pürüzsüzlüğü.

location = Yumurtlama konumu.

goto [x,y] = Girilen koordinatlara ışınlan.

exploremap = Tüm haritayı keşfedin.

resetmap = Harita keşfini sıfırla.

tod [0-1] = Günün saatini ayarlar. Hem 0 hem de 1 size gece yarısını, 0.5 ise öğleni verir.

tod -1 = Günün saatini varsayılana sıfırlar.

skiptime [saniye] = Zamanda ileri atlayarak gün numarasını ve günün saatini değiştirmenize olanak tanır.

wind [açı 0-360] [yoğunluk 0-1] = Rüzgarı belirli bir açıya ve yoğunluğa ayarlar.

resetwind = Rüzgar açısını ve yoğunluğunu sıfırlar.

sleep = Bir gün ileri atlar.

removedrops = Alandaki tüm eşya düşüşlerini kaldırın.

players [num] Oyuncu sayısına göre zorluk derecesini ayarlar (0 = Sıfırla).

tame = Yakınlardaki tüm evcilleştirilebilir hayvanları evcilleştirir.

killall = Yakındaki tüm düşmanları öldürür.

event [isim] = Adlandırılmış olayı başlatır.

stopevent = Mevcut olayı durdurur.

setkey [isim] = Yeni bir genel anahtar ayarlar.

resetkeys [isim] = Belirtilen anahtarı sıfırlar.

listkeys = Tüm genel anahtarları listeler.

env [env] = Hata ayıklama ortamını ayarlar.

resetenv = Hata ayıklama ortamını sıfırlar.

dpsdebug = Saniye başına hasar hata ayıklama kaplamasını açar/kapatır.

debugmode = Yaratıcı Modu açar:

Uçmak için Z’ye basın.

Bölgedeki tüm düşmanları öldürmek için K’ye basın.

Tezgahsız herhangi bir öğeyi onarmak ve istediğiniz yere yerleştirmek için B’ye basın.

Eşya ve Yumurtlama Hileleri

Öğeleri veya patronları yumurtlamaya başlamak için, spawn [item] [miktar] [seviye] kodunu kullanmanız gerekir. Fakat bunları kullanmak oyun içi sorunlara neden olabilir, bu nedenle bunları kullanma riski size aittir.