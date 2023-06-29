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Valorant Yeni Ajanı Deadlock’u Tanıttı!

Yeni ajan yeni ajan, Bölüm 7 Kısım 1’den itibaren oyuncularla buluşacak. Bölüm 7 Kısım 1’in 28 Haziran 2023’te başlayacak.

Mustafa

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Valorant Yeni Ajanı Deadlock

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Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant Dünya çapında kendisine oyuncu çekmeyi başarmakta. FPS oyunları arasında farklılığını gösteren bu oyun özellikle çıkardığı karakterler ile adından söz ettirmekte. Bugünkü yazımızda sizlere çıkacak olan Deadlock’u tanıtacağız.

İlk olarak sizlere yeteneklerinden bahsedelim;

Nano Çekim Bombası (C)

Nano Çekim bombası atıldığı yerde patlayarak düşmanların sersemlemesine ve çömelerek rakiplerin yavaşlamasına neden olmakta.

Sonik Sensör (Q)

Sonik Sensör, atıldığı bölgeyi tarayarak rakip hareketi, sesi herhangi bir hareket algılar ise sersemleterek yerini belli eder.

Bariyer Ağı (E)

Bariyer Ağı yeteneği, atıldığı yerde X şeklini alarak duvarlar örer, rakibin hareket alanını kapatır. Rakipler bu duvarı kırmaz ise geçemezler.

Kıskıvrak (X)

Karakterin ultisi olan Kıskıvrak düşmanı bir kozaya alarak kendine doğru çeker. Eğer atılan düşman, kozadan kurtulamazsa ölür.

Son olarak yeni ajan yeni ajan, Bölüm 7 Kısım 1’den itibaren oyuncularla buluşacak. Bölüm 7 Kısım 1’in 28 Haziran 2023’te başlayacak.

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EA Iron Man Oyunu Çıkarıyor!
Mustafa
Mustafa
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