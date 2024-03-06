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2020 yılında piyasaya sürülen sevilen taktiksel nişancı oyunu olan Valorant yeni güncellemesi yayınlandı. Valorant 8.04 olarak adlandırılan yama oyundaki bazı ufak hataları düzeltiyor ve oyuna birtakım yenilikler getiriyor. Çeşitli premier güncellemelerin yer aldığı yama ile Valorant 8. kısım 2. bölüm başlıyor. Yama kapsamında oyuna gelen yenilikleri ayrıntılı bir şekilde anlatalım…

Valorant Yeni Güncellemesi Yayınlandı – 6 Mart

5’e 5 karakter tabanlı nişancı oyunu olan Valorant’ın geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games’tir. Dünya çapında en popüler oyunlardan biri olan Valorant 8.04 güncellemesi kapsamında oyunda bazı hatalar düzeltilmiştir. Bu kapsamda, oyunda KAY/ O’nun SIFIR/ Noktası (E) yeteneğinin bazı zamanlarda hatalı bilgi vermesine yol açan sorun giderildi. Bununla birlikte Riot Games Premier seviyesinin start alacağını deklare etti.

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Valorant oyununda yapılan değişiklikler neticesinde artık kullanıcı, öncesinde kayıt yaptırmaya gerek olmadan, herhangi bir aşama anında kendi takımını oluşturarak oyuna başlayabilecekler. Kullanıcı istediği takımı oluşturduğunda katılacağı geçici küme hemen belli olacak. Bunun yanı sıra yeni oluşturulan takımlar karşılaşmalarına başlamadan evvel bulundukları kısmı değiştirebilecekler.

Valorant 8.04 güncellemesi kapsamında getirilen yenilikler arasında “karşılaşmalarda rövanş koruması” da buluyor. Bu özellik sayesinde oyuncu karşılaşmalarda içinde bulunduğu seviye süresince bir takımla iki kez karşı karşıya gelmemiş olacak. Bunun yanı sıra oyuncu haftada sadece iki karşılaşma oynayabilecek. Yani artık takımlar arasında yer değiştirerek ikiden fazla karşılaşmada bulunmak mümkün olmayacak.

Valorant 8.04 Yaması ile Bazı Problemler Giderildi

Bunların yanı sıra playoff karşılaşma sonuçları, playoffların başlamasıyla birlikte sıralamada gösterilecek ancak karşılaşmalar sonlandıktan sonraki 48 saatin ardından kilitlenecek. Valorant yeni yaması kapsamında düzeltilen hatalardan arasında Sage sorunları da bulunuyor. Bu kapsamda diriliş kabiliyeti ile yeniden hayata getirilen oyuncunun, animasyonun sonunda kaymasına ve Bariyer Küresi’nin köşesinden mermi geçmesine neden olan problemler yama ile oyundan kaldırılmış oldu.

Valorant oyununda bulunan hatalardan biri de Espor Merkezi‘ndeki Program sekmesinin içinde bulunulan günü göstermemesi idi. 8.04 yaması ile bahse konu probleme sebep olan hata da giderilmiş oldu. Ek olarak oynanış adlarında etki alanı mini haritanın dışına çıkan (Killjoy’un Tecrit’i gibi) kabiliyetlerle alakalı bir problemin de çözümü güncelleme ile gerçekleşmiş oldu.

Valorant Hakkında

Riot Gamesin geliştirip yayınladığı Valorant bir free to play oyunudur. Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu olan Valorant çok oyunculu bir moda sahiptir. Yapım ilk etapta project A kodu ile 2019’un Ekim ayında yayınlanmış olup 2020’nin Nisan ayında ise sınırlı erişimle kapalı beta seviyesine geçti ve ardından da 2020’nin Haziran ayında resmi olarak yayınlandı. Bir PC oyunu olan Valorant, The Game En İyi Esports Oyunu Ödülü’nün de sahibi oldu.