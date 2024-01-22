Ana Sayfa » Oyun Valve Counter Strike Kasalarından 1 Yılda 1 milyar Dolar Kazandı Oyun Valve Counter Strike Kasalarından 1 Yılda 1 milyar Dolar Kazandı Emine Emre 12 Görüntüleme

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan CS, elde ettiği geliri artırmaya devam ediyor. Valve Counter Strike kasalarından 1 yılda 1 milyar dolar kazandı.

Efsane oyunlar denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri konumundaki Counter Strike, geliştiricisi Valve’ye her yıl milyarlarca dolar kazandırmayı sürdürüyor. Bu gelirin önemli bir kısmı da oyuncuların satın alarak açtıkları kasalardan geliyor. Şirket tarafından belirtilen verilere göre son 1 yılda Valve, Counter Strike kasalarından 1 milyar dolar gelir elde etti; detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Valve Counter Strike Kasalarından 1 Yılda 1 milyar Dolar Kazandı

Yaklaşık çeyrek asırdır oyun sektöründe global çapta hüküm süren Counter Strike, türünün en önemli yapımı olarak dikkat çekiyor. Esporun yaygınlaşması ile bu alanda da en çok oynanan ve profesyonel oyuncuya sahip olan yapımlar arasına giren CS için 2023 yılı da önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Uzun yıllardır devam eden Counter Strike Global Offensive, geçtiğimiz yılın sonunda yerine CS2’ye bıraktı. Her geçen gün oyuncu sayısını artırmaya devam eden Counter Strike efsanesinde, şirketin gelirleri de artıyor. 2023 yılı içerisinde, oyuncuların açtıkları kutulardan Valve, takribi 1 milyar dolarlık gelir elde ederek ciddi bir eşiği daha geride bıraktı.

En günce oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Valve Tarafından Açıklanan CS İstatistikleri – 22 Ocak 2024

Steam’in sahibi, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri konumunda bulunan Valve tarafından; 2023 yılına dair Counter Strike verileri duyuruldu. Buna göre, geçtiğimiz yıl oyun içerisinde 400 milyondan fazla kutu açıldı. Oyuncular, bu kutular için 980 milyon dolardan fazla meblağ harcadı.

Geçtiğimiz yıl, kasa fiyatları yüzde 178 arttı. Yüzde 492 gibi şaşırtıcı bir oranla Danger Zone Kasası en çok artan kasa oldu. CS:GO Silah Kasası 25 dolar artarak mutlak rakamlardaki en büyük artışı kaydetti. Oyuncuların en fazla kutu açtıkları günlere bakıldığında ise Çarşamba günü yüzde 15,73 oranla dikkat çekti. Gamerların en az kutu açtıkları gün ise yüzde 13,60 ile Pazartesi günü oldu.

Ay bazında bakıldığında, oyuncuların en fazla kasa açtıkları 2023 ayı ise Nisan olarak öne çıktı. Mayıs ayından sonra sert bir düşüşe giren kasa açımları, yaz aylarında azalma gösterdi. Sonbahara doğru yeniden artmaya başlayan kasa açma işlemleri, buna rağmen 2023 yılının ilk yarısının çok gerisinde kaldı.

Counter-Strike 2’nin 22 Mart’taki duyurusu, Mart ve Nisan aylarında kutu açma sayılarında önemli bir artışa yol açarak Nisan ayında 50,3 milyon kutu açma sayısına ulaştı. Oyunun 27 Eylül’de piyasaya sürülmesi, özellikle Ekim istatistiklerine yansıyan, kutu açma faaliyetlerinde yeni bir artışı tetikledi.

Gün bazında 2023 yılında 25 Nisan da, bu yılki en yüksek kutu açma sayısı kaydedildi. 6,6 milyon kutu açılan 25 Nisan, bu alanda rekor olarak kayıtlara geçti. Bu artış, kutuyu açmak için anahtar gerektirmeyen Anubis Toplama Paketi’nin piyasaya sürülmesinin ertesi günü meydana geldi.