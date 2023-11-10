El oyun konsolu alanında önde gelen firmalar arasında yer alan Valve, Steam Deck’i geliştirmeye devam ediyor. Şirketten dün yapılan açıklama ile Steam Deck’in OLED ekranlı versiyonu duyuruldu. Valve Steam Deck OLED’i 3 farklı versiyonu (1’i LCD ekran eski versiyon, 2’si OLED yeni versiyon) ile tanıttı. 256 GB’tan 1 TB’ye kadar 3 farklı seçeneği olan Steam Deck OLED özellikleri ve fiyatı ile içeriğimizde tanıtılmıştır.

Valve Steam Deck OLED Özellikleri ve Fiyatı

Valve tarafından yapılan açıklamada Steam Deck OLED için; “Karşınızda Steam Deck OLED! Yüksek dinamik aralıklı ekran, daha uzun dayanan pil, daha hızlı indirmeler ve çok daha fazlası…” ifadeleri kullanıldı. Steam Deck OLED’in 3 farklı seçeneği ve özellikleri ise şu şekilde:

256 GB LCD (Eski LCD Ekran Versiyon)

256 GB NVMe SSD

1280×800 optik olarak bağlanmış LCD ekran

7 inç diyagonal ekran boyutu

7 nm APU

Wi-Fi 5

40 Wh pil. 2-8 saat oynama süresi (oyuna göre değişir)

45 W 1,5 m kablolu güç kaynağı

Taşıma çantası

Steam profili paketi

Yeni OLED Steam Deck’in çıkması ile LCD ekranlı cihaz indirime girdi, artık 399 dolardan satılacak. En güncel oyun donanım haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

512GB OLED Steam Deck Özellikleri (Yeni Versiyon)

512 GB NVMe SSD

1280×800 HDR OLED ekran

7.4 inç diyagonal ekran boyutu

6 nm APU

Wi-Fi 6E

50 Wh pil. 3-12 saat oynama süresi (oyuna göre değişir)

45 W 2,5 m kablolu güç kaynağı

Taşıma çantası

Steam profili paketi

1 TB OLED Steam Deck Özellikleri (Yeni Versiyon)

1 TB NVMe SSD

1280×800 HDR OLED ekran ve parlamaya karşı yüzeyle kaplanmış yüksek kaliteli cam

7.4 inç diyagonal ekran boyutu

6 nm APU

Wi-Fi 6E

50 Wh pil. 3-12 saat oynama süresi (oyuna göre değişir)

45 W 2,5 m kablolu güç kaynağı

Çıkarılabilir astarlı taşıma çantası

Steam profili paketi

Özel başlangıç ​​videosu

Özel sanal klavye teması

Cihazların daha detaylı özelliklerini diğer ayrıntılarını Steam’in resmi sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

Steam Deck OLED Fiyatı Ne Kadar?

El oyun bilgisayarı Steam Deck OLED’in fiyatı özelliklerine göre değişiyor. Steam Deck 256 GB LCD versiyon 399 dolar iken; Steam Deck OLED 512 GB’lık cihaz 549 dolar ve 1 TB’lık cihaz da 649 dolardan satışa sunulacak.

Ürün ile ilgili olarak Steam resmi sitesinde “Bu ürün bulunduğunuz ülkede mevcut değil” uyarısı bulunduğunu da deklare edelim. Bununla birlikte, Steam Deck LCD versiyonunun OLED cihazların çıkışının akabinde indirime girdiğini de hatırlatmakta yarar var.

Oyuncular Steam Deck OLED İçin Mutlu

Valve tarafından ürünün tanıtılması sonrasında sosyal medyada pek çok gamer Steam Deck OLED hakkında görüşlerini belirtmeye başladı. Pek çok oyun tutkunu, Steam Deck 2 ya da OLED’in çıkışını beklediğini belirterek, cihaza kısa sürede sahip olmak istediğini belirten paylaşımlar yaptı. Bunun yanı sıra, Steam’in dolar kuruna geçiş yapması nedeniyle ekonomik zorluklardan dem vuran ve cihazı alamayacağını ifade eden de büyük bir oyuncu kitlesi mevcut. İşte o yorumlardan bazıları:

“Bizim ülkemizde de satılır mı hayalleri kurarken TL gitti Steam’den. Bizim gücümüz yetmez bu cihazları almaya maalesef.”

“Fotoğrafta bile şarjı düşük halini koymuşlar, insan biraz imaja dikkat eder. Pil ömrünü geliştirdik diyorlar ama umarım öyledir.”

“Pil sorunu çözüldüyse ben tamamım açıkçası, OLED ekranda gözüm yok diyebilirim.”

“Ben bunun için para biriktirdikçe bu pahalanıyor ve yenisi çıkıyor. Sanırım Steam Deck 3 çıktığında (!) ben de 50 yaşına filan gelmiş olurum ve alabilirim.”