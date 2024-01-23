Valve Steam Türkiye’de Bu Hafta En Çok Satan Oyunlar Açıklandı – 23 Ocak 2024

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Valve 23 Ocak itibarı ile Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. 19 Ocak’ta piyasaya sürülen ve oyun dünyasını alt üst eden Palworld en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Palworld çıktığı günden bu yana 6 milyonu aşkın kopya satarak rekor kırdı. 16 – 23 Ocak tarihleri arasında Steam haftalık en çok satan oyunlar listesine birlikte bakalım…

Valve Steam Türkiye’de Bu Hafta En Çok Satan Oyunlar Açıklandı – 23 Ocak

Bilindiği üzere Valve her hafta Salı günü global ve yerel olarak Steam’de en çok satan oyunlar listesi yayımlıyor. 23 ocak itibarıyla yayınlanan Steam Türkiye haftalık en çok satan oyunlar listesi kapsamında ise geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu yeni çıkan Palworld olarak karşımıza çıkıyor. Palworld, Xbox Game Pass kapsamında ücretsiz sunulurken Steam’de ise 15 dolar civarında bir etiket fiyatı ile satışa sunuluyor.

Palworld 16 – 23 ocak tarihleri arasında Steam’de en çok hasılat yapan oyun olarak listeye ismini yazdırıyor. Popüler yapım yalnızca Türkiye’de değil dünyada da en çok satanlar listesinin zirvesinde yer almakta. Steam en çok satan oyunlar listesinin ikinci sırasında ise yine popüler yapımlardan EA Sports FC 24 yer alıyor. EA Sports FC 24 fiyatı ise Steam’de 70 dolar civarında.

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Listenin üçüncü sırasında yer alan yapım ise uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan ancak yerini kaptıran Counter-Strike 2 oluyor. Counter-Strike 2 bu hafta tahtını Palworld’a kaptırıyor. Haftanın en çok satan dördüncü oyunu ise PUBG: BATTLEGROUNDS olarak gerçekleşiyor. Listenin beşinci sırasında yer alan yapım ise Lethal Company oluyor.

Steam Türkiye Haftanın En Çok Hasılat Yapan Oyunları – 23 Ocak

Steam Türkiye haftalık en çok hasılat yapan oyunlar listesinin altıncı sırasında ise Euro Truck Simulator 2 yer alıyor. Listenin yedinci sırasında yer alan yapım ise bir MMORPG oyunu olan Black Desert şeklinde gerekleşiyor. Black Desert geçtiğimiz haftaya göre satış rakamlarını artırarak iki sıra yükseliyor. Listenin sekizinci sırasında War Thunder yer alırken dokuzuncu sırasında ise Warframe bulunuyor. Listenin 10. sırası ise Call of Duty: Modern Warfare 3’ün oluyor.

Burada, listenin satılan kopya sayısına göre değil, hasılata göre oluşturulduğunun bir kez daha altını çizelim. Steam Türkiye haftalık en çok satan oyunları liste halinde yazmamız gerekirse;