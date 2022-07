Vampir Akademisi Dizisinin İlk Fragmanı Çıktı!

Vampire Academy’nin ilk görüntüleri 2022 San Diego Comic-Con‘da ortaya çıktı. Hayranlar, genç yetişkin dizisinin ilk 15 dakikasına özel bir bakışın yanı sıra bir fragmana da göz atma şansı buldu.

Richelle Mead’in uluslararası çok satan kitap serisine dayanan Vampir Akademisi, Kraliyet vampiri Lissa ile en iyi arkadaşı ve koruyucusu Rose arasındaki dostluğu merkezine alıyor. İki kız, vampir yatılı okullarında romantizm, politika ve sihir arasında gezinirken doğaüstü bağları hakkında cevaplar ararlar. Öğrenciler ayrıca akademinin kapılarının dışında sadece geceleri saldıran kötü, kana susamış vampirler grubu Strigo’dan gelen bir tehditle karşı karşıyadır.

Daniela Nieves ve Sisi Stringer, sırasıyla Lissa ve Rose olarak rol alıyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanında Kieron Moore, André Dae Kim, J. August Richards, Jonetta Kaiser, Rhian Blundell, Anita-Joy Uwajeh, Mia Mckenna-Bruce ve Andrew Liner yer alıyor.

Julie Plec ve Marguerite MacIntyre, ortak showrunner, yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Plec, Kevin Williamson ile The Vampire Diaries’i yaratmasıyla tanındığı için hayranları daha da heyecanlandırıyor. Plec, dizinin yan ürünleri The Originals and Legacies’i yaratmaya devam etti.