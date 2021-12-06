VDSL Ve ADSL Nedir? VDSL Ve ADSL Arasındaki Farklar

Bugün sizlere VDSL ve ADSL nedir arasındaki farkları açıklayacağız. Günümüzde VDSL ve ADSL nedir ve arasındaki farklılıkları bilmiyor. İlk olarak VDSL nedir açıklayalım;

Very High Speed Digital Subscriber Line kelimelerinin kısaltılmış hali olan VDSL (Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) bakır kablo hatlarının da bulunduğu internet hizmeti sağlayan dijital abone hattıdır. VDSL, santrale yakın konumda bulunan kullanıcılarına daha verimli bant genişliği sunar. Santraldan gelen fiber hattının sonlandığı bir optik ağ ünitesi ile ev ya da işyerine bağlı olan tek bir bakır hat arasında uygulanan VDSL, binanın yakınlarına kadar gelen fiber hattını, evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır.

ADSL’den çok daha fazla hızlara olanak veren VDSL internet, sinyalin güçlü bir şekilde aktarım yapabildiği yerlere 100 Mbps’ye kadar hızla ulaşabilir. VDSL ADSL’e göre download hızında 5, upload hızında ise yaklaşık 10 kat fazladır. VDSL’i öğrendiğimize göre ADSL nedir açıklayalım;

Asymmetric Digital Subscriber Line kelimelerinin kısaltılmış hali olan ADSL, (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) alt yapısında bakır kabloların bulunduğu veri aktarımı sağlayan internet hizmetidir. Genel olarak telefon hatlarının çalışabildiği bakır kablo çifti üzerinden veri aktarma esasına dayanan ADSL’in ana santrale kısa mesafede olan ve en fazla 4 km uzaklıkta kalan mesafelerde kullanıldığında verimliliği artar. ADSL internet hizmeti 16 Mbps oranına kadar bant genişliği sağlar.

ADSL internet abonesinin kullanmakta olduğu telefon hattının bir ucu telefon hizmetinin verilmekte olduğu Telekom santrallerinde bağlı bulunmaktadır. Bir abonenin ADSL hizmeti alabilmesi için, öncelikle hattının bağlı bulunduğu Telekom santralinde uygun cihazların kurulu bulunması gerekmektedir. Uygun cihazlar kurulu ise telefon hattının Telekom santralindeki ucu bu cihazlara bağlanır.

ADSL’in isminde bulunan asimetrik kelimesi, yükleme ve indirme hızının eşit olmamasından gelir.

VDSL ve ADSL Arasındaki Farklar

ADSL ve VDSL internet bağlantı çeşitlerinin arasında elbette bir fark bulunuyor. ADSL ve VDSL bağlantıları arasındaki fark VDSL bağlantısının ADSL bağlantısından çok daha hızlı olmasıdır.

olmasıdır. İki internet bağlantı çeşidinde de internet bakır kablolar aracığı ile iletilmesine rağmen VDSL bağlantısında internet hızının 100 Mbps hızına kadar yükselebilmesini sağlayacak kadar geniş bant imkanı sunar. Geniş bantlarda internetin hızlı olmasını sağlarlar.

hızına kadar yükselebilmesini sağlayacak kadar geniş bant imkanı sunar. Geniş bantlarda internetin hızlı olmasını sağlarlar. Bağlantılar için iki ayrı modem kullanılsa da her iki bağlantı çeşidini de destekleyen modemler de bulunuyor. ADSL ve VDSL iletiminde aynı bakır kablolar kullanılsa da altyapıları birbirinden farklıdır. ADSL internet abonesi olan bir kullanıcı aboneliğini VDSL internet abonesine çeviremez. Aynı şekilde tam tersi de gerçekleşemez. VDSL de bağlantı hızı 100 Mbps olabilirken ADSL de bağlantı hızı 16 Mbps olmaktadır.

VDSL Modem Özellikleri

ADSL’den çok daha fazla hızlara olanak sağlar.

Sinyalin güçlü bir şekilde aktarım yapabildiği yerlere 100 Mbps’ye kadar hızla ulaşabilir.

VDSL ile 300 metreye kadar 55 mbps hıza ulaşılabilir.

1500 metreye kadar da 13 mbps hıza erişmek mümkündür.

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