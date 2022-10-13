Günümüzde birçok oyun piyasaya çıkmakta. Bunlardan bazıları hemen unutulsa da, bazı oyunlar adını efsaneler arasına yazdırıyor. Bugünkü yazımızda sizlere oyunseverlerin gönlüne taht kuran Victoria 2 hileleri hakkında bilgi vereceğiz.

Strateji oyunlarının en sevilenlerinden olan Victoria 2, piyasaya birçok strateji oyunu çıkmasına rağmen halen en çok oynanan oyunların başında geliyor. Victoria 2 içerisinde 19. yüzyıl içerisinde bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Oyun içerisinde politik, diplomatik, ekonomik, askeri ve teknolojik yönlerinde söz sahibi olmanızı sağlıyor.

Victoria 2 içerisinde 1836 ile 1936 yılları arasında yaşıyorsunuz. Bu oyun içerisinde yaklaşık 200 tane ülke yer alıyor. Oyunda iç yönetim, sanayileşme ve dönemin sosyo-politik değişimleri büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada oyundan aldığını zevki artırmak için hileler arıyor olabilirsiniz.

Victoria 2 Hile Kodları 2022

Victoria 2 içerisinde hileleri aktif edebilmek için ilk olarak konsolu açmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak “alt” daha sonra ise 2 ve 1 (alt + 21 ) rakamlarına basmanız gerekmektedir.

conquerall [country tag] – Tüm düşman bölgelerini kontrolünüz altına alır.

debug allmoney – Para transferleri için bilgi verir.

debug alwaysaddwargoal – Wargoal için sınırları kaldırır.

debug alwaysdiplo – Diplomatları sonsuz hale getirir.

debug alwaysreform – Reformlar arasındaki 1 aylık bekleme süresini ortadan kaldırır.

debug influence – Her Büyük Gücün her ülke üzerindeki etkisini 100’de sabitler. Devre dışı bırakıldığında, tüm etki seviyeleri normale döner.

debug invent (invention) – Seçtiğiniz buluşu anında alır.

debug market – Fiyat değişiklikleri günlüğünü açar/kapatır.

debug yesmen – Yapay Zeka, oyuncu veya diğer Yapay Zeka oyuncuları ile herhangi bir anlaşmayı kabul eder.

election – Genel seçimleri başlatır.

goods “XXX” – Oyuncuya XXX mal artı aynı miktarda para verir (Uyarı: Büyük miktarda mal ekonomik sorunlara yol açar.)

leaderprestige –Belirtilen konumdaki birimlere bağlı liderlere prestij ekler.

Leadership “XXX” – Oyuncuya XXX liderlik puanı verir.

Money “XXX” – Oyuncuya XXX para verir.

Plurality “XXX” – XXX Çoğulluk Düzeyini %1’den %100’e ayarlar.

Prestige “XXX” – Oyuncuya XXX prestiji verir.

reorg – Tüm birimler %100 organizasyona ve tam güce sahip olur.

researchpoints(rpoints) [num] – Belirtilen miktarda araştırma puanı ekler.

revolt [ province id] – Kontrol eden ülkenin tüm geçerli isyancılarını yükseltir (İki kez kullanın).

teleportselectionto(teleport) [province id] – Seçili olan birimi konuma ışınlar.

Yönetim Şekli Hileleri

Event 1000 – Sosyalist hükümet

Event 1001 – Komünist hükümet

Event 1002 – Anarko-liberal hükümet

Event 1003 – Faşist hükümet

Reform Hileleri

Event 3000 – Health Care Provence’ta yüzde 30 destek ekler.

Event 3100 – Basın Hakları

Event 3200 – Yeni siyasi parti

Event 3300 – Provence’ta %20 Destek Lehine Emekli Maaşı

Event 3400 – Provence’ta %30 Destek Lehine İşsizlik Sübvansiyonları

Event 3401 – Sübvansiyonları uzatmak veya Sübvansiyonları iptal etmek

Event 3402 – Düşük Sübvansiyonlar veya İyi Sübvansiyonlar

Event 3600 – Güvenlik Düzenlemeleri

Event 3700 – %40 Daha Düşük Çalışma Saati Reformu

Event 3750 – Halk Toplantıları

Event 3800 – %40 Ücret Reformu

Event 3900 – %40 Sendikalar Reformu

Event 4000 – Köleliği Kaldırma Hareketi Desteği

Event 4200 – %10 Yeni Oylama Sistemi Reformu

Event 12000 – Güvenlik Yönetmeliği

Event 12010 – Güvenlik Yönetmeliği Reformu

Event 60108 – Köleliği Uzatmak veya Köleliği Uzatmamak

Age Of Empires 2 Hileleri!