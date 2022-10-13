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Victoria 2 Hileleri

Bugünkü yazımızda sizlere oyunseverlerin gönlüne taht kuran Victoria 2 hileleri hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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victoria 2 hileleri

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Günümüzde birçok oyun piyasaya çıkmakta. Bunlardan bazıları hemen unutulsa da, bazı oyunlar adını efsaneler arasına yazdırıyor. Bugünkü yazımızda sizlere oyunseverlerin gönlüne taht kuran Victoria 2 hileleri hakkında bilgi vereceğiz.

Strateji oyunlarının en sevilenlerinden olan Victoria 2, piyasaya birçok strateji oyunu çıkmasına rağmen halen en çok oynanan oyunların başında geliyor. Victoria 2 içerisinde 19. yüzyıl içerisinde bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Oyun içerisinde politik, diplomatik, ekonomik, askeri ve teknolojik yönlerinde söz sahibi olmanızı sağlıyor.

Victoria 2 içerisinde 1836 ile 1936 yılları arasında yaşıyorsunuz. Bu oyun içerisinde yaklaşık 200 tane ülke yer alıyor. Oyunda iç yönetim, sanayileşme ve dönemin sosyo-politik değişimleri büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada oyundan aldığını zevki artırmak için hileler arıyor olabilirsiniz.

victoria 2 hileleri

Victoria 2 Hile Kodları 2022

Victoria 2 içerisinde hileleri aktif edebilmek için ilk olarak konsolu açmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak “alt” daha sonra ise 2 ve 1 (alt + 21 ) rakamlarına basmanız gerekmektedir.

  • conquerall [country tag] – Tüm düşman bölgelerini kontrolünüz altına alır.
  • debug allmoney – Para transferleri için bilgi verir.
  • debug alwaysaddwargoal – Wargoal için sınırları kaldırır.
  • debug alwaysdiplo – Diplomatları sonsuz hale getirir.
  • debug alwaysreform – Reformlar arasındaki 1 aylık bekleme süresini ortadan kaldırır.
  • debug influence – Her Büyük Gücün her ülke üzerindeki etkisini 100’de sabitler. Devre dışı bırakıldığında, tüm etki seviyeleri normale döner.
  • debug invent (invention) – Seçtiğiniz buluşu anında alır.
  • debug market – Fiyat değişiklikleri günlüğünü açar/kapatır.
  • debug yesmen – Yapay Zeka, oyuncu veya diğer Yapay Zeka oyuncuları ile herhangi bir anlaşmayı kabul eder.
  • election – Genel seçimleri başlatır.
  • goods “XXX” – Oyuncuya XXX mal artı aynı miktarda para verir (Uyarı: Büyük miktarda mal ekonomik sorunlara yol açar.)
  • leaderprestige –Belirtilen konumdaki birimlere bağlı liderlere prestij ekler.
  • Leadership “XXX” – Oyuncuya XXX liderlik puanı verir.
  • Money “XXX” – Oyuncuya XXX para verir.
  • Plurality “XXX” – XXX Çoğulluk Düzeyini %1’den %100’e ayarlar.
  • Prestige “XXX” – Oyuncuya XXX prestiji verir.
  • reorg – Tüm birimler %100 organizasyona ve tam güce sahip olur.
  • researchpoints(rpoints) [num] – Belirtilen miktarda araştırma puanı ekler.
  • revolt [ province id] – Kontrol eden ülkenin tüm geçerli isyancılarını yükseltir (İki kez kullanın).
  • teleportselectionto(teleport) [province id] – Seçili olan birimi konuma ışınlar.

Yönetim Şekli Hileleri

  • Event 1000 – Sosyalist hükümet
  • Event 1001 – Komünist hükümet
  • Event 1002 – Anarko-liberal hükümet
  • Event 1003 – Faşist hükümet

Reform Hileleri

  • Event 3000 – Health Care Provence’ta yüzde 30 destek ekler.
  • Event 3100 – Basın Hakları
  • Event 3200 – Yeni siyasi parti
  • Event 3300 – Provence’ta %20 Destek Lehine Emekli Maaşı
  • Event 3400 – Provence’ta %30 Destek Lehine İşsizlik Sübvansiyonları
  • Event 3401 – Sübvansiyonları uzatmak veya Sübvansiyonları iptal etmek
  • Event 3402 – Düşük Sübvansiyonlar veya İyi Sübvansiyonlar
  • Event 3600 – Güvenlik Düzenlemeleri
  • Event 3700 – %40 Daha Düşük Çalışma Saati Reformu
  • Event 3750 – Halk Toplantıları
  • Event 3800 – %40 Ücret Reformu
  • Event 3900 – %40 Sendikalar Reformu
  • Event 4000 – Köleliği Kaldırma Hareketi Desteği
  • Event 4200 – %10 Yeni Oylama Sistemi Reformu
  • Event 12000 – Güvenlik Yönetmeliği
  • Event 12010 – Güvenlik Yönetmeliği Reformu
  • Event 60108 – Köleliği Uzatmak veya Köleliği Uzatmamak

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