Vincent Van Gogh Kimdir? Van Gogh Hayatı ve Eserleri!

Günümüze kadar birçok sanatçı yetişmiştir bunlardan biri olan Vincet Van Gogh aralarında en çok tanınan isimlerden biridir. Avrupa’da yetişen nadide sanatçılardan biri olan Vincet günümüze kadar gelecek olan birçok eser bırakmıştır. Gelelim yazımızın konusuna Vincet Van Gogh kimdir ve eserleri nelerdir?

Vincent Van Gogh Kimdir?

Vincent Willem van Gogh, 30 Mart 1853’te Hollanda’nın Groot-Zundert şehrinde doğmuştur. Protestan bir rahibin oğlu olan Vincent, küçük yaştan itibaren kendi orta sınıf bir ailenin yanında büyümüştür. Gençliğinde sanat simsarı olarak çalıştı ancak Londra’ya gönderildikten sonra bunalıma girdi. Döndükten sonra Belçika’nın güneyinde Protestant misyoner olarak çalıştı.

Vincent Van Gogh Hayatı

Vincent Van Gogh çocukluk dönemini yatılı bir okulda geçirmiştir. Bu dönemde ne kadar uğraşırsa uğraşsın eve dönmek için anne ve babasını bir türlü eve dönememiştir. O yüzden çok yalnızlık çekmiş ve çocukluk döneminde ciddi psikolojik problemler yaşamıştır bu yüzden içine kapanık ve asosyal bir çocuk olarak yetişmiştir. Sanata ilk adımlarını 20’li yaşlarda atan Van Gogh 37 yaşına kadar birçok eser bırakmıştır. Ve 37 yaşında intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Vincent Van Gogh Eserleri

Yıldızlı Gece

Yıldızlı Gece, Hollandalı art izlenimci ressam Vincent van Gogh tarafından yapılan yağlı boya tablo. Haziran 1889’da yaptığı tabloda ressam, sanatoryumdaki odasının doğuya bakan pencereden görünen Saint-Rémy-de-Provence köyünün gün doğuşundan hemen önceki görünüşünü resmetmiştir.

Van Gogh otoportresi

Otoportre, post-izlenimci sanatçı Vincent van Gogh tarafından yapılan 1889 tarihli bir yağlı boya çalışmasıdır.

Patates Yiyenler

Patates Yiyenler, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un 1885 yılında Nuenen’de yaptığı 82 x 114 cm ölçülerindeki tablosu.

İrisler

İrisler, Vincent van Gogh’a ait pek çok iris tablosundan ve 1890’daki ölümünden önceki yıl Saint-Remy-de-Provence, Fransa’daki Saint Paul-de-Mausole Akıl Hastanesi’nde yaptığı bir dizi resimden biridir.

Ayçiçekleri

Buğday Tarlası ve Kargalar

Buğday Tarlası ve Kargalar Vincent van Gogh’un Temmuz 1890 yapımı eseridir.

Ren Nehrinde Yıldızlı bir Gece

Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece Vincent van Gogh’un 1888’in eylül ayında yaptığı, Arles’i gece vakti resmettiği resimlerinden biridir.

Gece Kahvesi

Gece Kahvesi Hollandalı sanatçı Vincent van Gogh tarafından Eylül 1888’de yapılan bir yağlı boya resimdir. Resmin ismi sağ altta yer alan imzanın altına yazılmıştır.

Sarı Ev

Sarı Ev, diğer adıyla Cadde, 1888 yılında 19. yüzyılda yaşamış Hollandalı ard-İzlenimci ressam Vincent van Gogh tarafından yapılmış bir suluboya tablosudur.

Arles’te Kırmızı Bağ

Kırmızı Üzüm Bağı Hollandalı ressam Vincent Van Gogh tarafından Kasım 1888’in başlarında yapılmış bir yağlı boya tablosudur.

Zeytin Ağaçları

Selvi Ağaçlı Buğday Tarlası

Ağaç Kökleri

Ağaç Kökleri, Vincent van Gogh’un 1890 yılında Auvers-sur-Oise’da yaşarken yaptığı yağlı boya tablo.

Farms near Auvers

Auvers yakınlarındaki Çiftlikler veya Tepedeki Sazdan Kulübeler, Vincent van Gogh’un 1890 Temmuz’unda Fransa’nın Auvers-sur-Oise kentinde yaşarken yaptığı bir yağlıboya tablo.

Şairin Bahçesi

Arles’te Langlois Köprüsü

Arles’te Langlois Köprüsü isimli bu eseri 1888 tarihli olup orijinali Wallraf Richartz Museum, Köln’de bulunmaktadır.

Lahana ve Tahta Ayakkabılı Natürmort

Ayrıca bkz: Leonardo Da Vinci Kimdir? Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri!