Virgin Orbit, SpaceX’e Yeniden Meydan Okuyor!

Virgin Orbit, son görevinden önemli anları vurgulayan ve aynı zamanda; uydu dağıtım sisteminin çok yönlülüğünü gösteren yeni bir video yayınladı. Virgin Orbit, uyduları uzaya göndermek için; en az 30.000 fit yükseklikte uçan bir Boeing 747 jetinden ateşlemeden önce onları LauncherOne roketine yüklüyor.

Görüntüler, 13 Ocak’ta Kaliforniya’daki Mojave Hava ve Uzay Limanı’nda başlayıp biten üçüncü başarılı uydu yerleştirme görevi sırasında çekildi. Şirket, videoyla birlikte yayınlanan bir mesajda “Virgin Orbit; çoğu fırlatma sisteminin asla denemeyeceği bir şeyi başardı” dedi.

“LauncherOne’ı kalın bir bulut tabakasının üzerine bırakarak; ilk kez hava fırlatma sistemimizin önemli bir unsurunu gösterdik: sert hava koşulları, artık yüklerin zamanında ve tam olarak olmaları gereken yerde; yörüngeye dönmesi için bir engel değil.” diye ekledi.

Bu, onu doğrudan yerden fırlatılan geleneksel roket sistemlerini kullanan; SpaceX ve Rocket Lab gibi rakiplerden ayırıyor. SpaceX’in en son görevinde deneyimlediği gibi; kötü hava koşulları, yerden kalkışları birkaç gün geciktiriyor, maliyetleri yükseltiyor ve programcılar için sorunlara neden oluyor.

Virgin Orbit ise, roketin asıl çıkışı hava sistemlerinin üzerinde gerçekleştiğinden; kendi sisteminin daha geniş bir iklim koşullarında fırlatılabileceğine dikkat çekiyor. Anlayacağınız uçağın kalkış ve iniş yapması güvenli olduğu sürece görev devam ediyor.

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