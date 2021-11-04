Vivo 23e Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo’nun Vivo V23 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Seride Vivo V23e, Vivo V23 ve Vivo V23 Pro gibi en az üç cihaz var. Vivo 23e ise bugün ortaya çıktı. Bu nedenle, V23e’nin yakında satışa çıkmasını bekliyoruz.

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Vivo V23e‘nin ekranı u şeklinde bir çentik ve dikkat çekici bir çeneye sahip olacak. Alt kenarında bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası var. Önceki modelde olduğu gibi, ekran içi parmak izi tarayıcılı bir OLED panele sahip görünüyor.

Görüntü, Vivo V23e’nin 50 megapiksel ön kameraya ve 64 megapiksel arka kameraya sahip olacağını belirtiyor. Yakışıklı siyah ve degrade mavi renklerle satışa çıkacak.

V23e’nin, 64 megapiksel üçlü kamera ünitesinin 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro lens sunmasını bekliyoruz. Cihaz, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.030mAh pil ile gelecek.

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