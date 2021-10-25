Yeni Vivo NEX Serisi Telefonlar Geliyor – Lansman Yakında

Vivo, esas olarak Çinli markanın deneysel cihazlarını NEX akıllı telefon serisi adı altında piyasaya sürdü. Şirketin NEX serisi altında; yeni bir cihaz piyasaya sürmesinden bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Fakat şimdiki raporlar yeni NEX telefon hakkında bilgi veriyor.

Nitekim bilgiler Vivo tarafından piyasaya sürülen bir sonraki akıllı telefonun; NEX serisi cihazı olacağını iddia ediyor. Ayrıca telefonun Qualcomm Snapdragon 898 yonga setinden güç alacağı da ortaya çıktı.

Bunun dışında rapor, Vivo NEX serisi telefon lansmanından sonra iQOO 9 serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden de bahsediyor. Bu telefon da Qualcomm Snapdragon 898 işlemciyle gelecek.

Yeni nesil Vivo NEX akıllı telefonla ilgili detaylar şirket tarafından açıklanmazken, geçtiğimiz günlerde sertifikalandırılan, SD898 yonga setinden güç alan ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olan V2102A modelinin bu olduğuna inanıyorduk. Ancak telefonun artık Y serisi bir telefon olarak gelmesini bekliyoruz.

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