Vivo iQOO 8 Serisi, Microprism Teknolojisine Sahip Olacak

Vivo iQOO 8, 17 Ağustos’ta görücüye çıkacak. Daha önceki bir teaser, cihazın Samsung’un 2K çözünürlüklü E5 ekranı ile geleceğini göstermişti, bu teknolojiye sahip ilk cihaz olacak. E5 paneli, Samsung’un OLED ekran panellerinde kullanılan beşinci ve en yeni nesil parlak malzemeden oluşuyor. E5 ekran yüksek parlaklık sunuyor, 1 milyar doğal rengi destekliyor ve 517 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Yeni nesil panelin güç tüketimi daha da azaltılmış olsa da, ekranın çok fazla pil gücü tüketmemesini sağlayacak ek bir özelliği gösteren yeni bir teaser yayınlandı. Bu özelliğe mikroprizma teknolojisi deniyor. Mikro prizma teknolojisi, aynı parlaklık koşullarında ışık kaybını azaltabilen, daha yüksek ışık çıkış verimliliği ve daha düşük güç tüketimi sağlayan araba farlarının ışık yoğunlaştırma ilkesine benziyor.

Cihazın ayrıca, ekranın kullanıcıların aşırı kontrol ihtiyaçlarını karşılamasını ve farklı kullanıcı senaryolarına göre akıcı bir görsel deneyim yaşamasını ve aşırı gücü önlemek için gücü akıllıca azaltmasını sağlayabilen LTPO 120Hz yenileme hızı kademesiz değişken hız teknolojisine sahip olmasıyla ilgili. Teknoloji, Samsung, Oppo ve OnePlus tarafından en son amiral gemisi telefonlarında kullanılıyor.

Son raporlar, iQOO 8 serisinin Samsung’un E5 AMOLED ekranıyla geleceğini ortaya koydu ve 1Hz’den 120Hz’e kadar dinamik bir yenileme hızını desteklemeyi mümkün kılacak bir LTPO teknolojisi ile donatılacağı resmen doğrulandı. iQOO 8 serisinin dörtlü HD+ ve 10-bit renkleri desteklemesi bekleniyor. Ekrana parmak izi sensörü entegre edilebilir.